Bob Odenkirk est hospitalisé après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul

L’ensemble d’enregistrement de Tu ferais mieux d’appeler Saul, série du service de streaming Netflix, a vécu des heures désespérées après Bob Odenkirk s’est effondré et a été transporté d’urgence dans un hôpital du Nouveau-Mexique, lieu où ils tournaient. Pour le moment, ni la plateforme ni Sony Pictures Television n’ont publié de déclaration à cet égard.

La fiction est en préparation pour sa sixième et dernière saison avec un tournage qui a commencé en mars de cette année, après avoir subi des complications en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Cette situation qu’ils vivent actuellement avec leur star va entraîner un nouveau retard, même si c’est la moins importante.

Arrivé à l’aube d’Amérique latine le médium TMZ rapporté sur ses réseaux sociaux que Bob Odenkirk s’est effondré au milieu du plateau et a dû être assisté par un personnel de santé. Selon ses sources, les membres de la production étaient chargés d’appeler rapidement une ambulance qui est arrivée pour transférer l’interprète à l’hôpital le plus proche au Nouveau-Mexique.

Un autre informateur sur le site a assuré que Il n’était pas clair si Odenkirk était conscient lorsque l’équipe d’urgence est arrivée et les causes de l’incident ou s’il avait déjà eu des problèmes médicaux sont encore inconnues.. Pour le moment il n’y a pas de rapport médical révélant son état actuel et on sait seulement qu’il est dans un hôpital recevant des soins médicaux.







Après l’annonce de la nouvelle, les fans de Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul Ils ont envoyé leur soutien à l’interprète de Saul Goodman via les réseaux sociaux. Ses collègues aussi croix de David, qui a joué aux côtés d’Odenkir dans une série sur HBO ; Elijah Wood a écrit qu’il espère que tout va bien; Oui Michael McKean, son frère dans la série, lui a également dédié quelques mots sincères.