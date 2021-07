Bob Odenkirk est hospitalisé après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul

L’acteur et comédien Bob Odenkirk, connu du grand public grâce à sa participation exceptionnelle à la série « Breaking Bad » et récemment au film d’action « Nobody », a été rapidement hospitalisé dans la nuit du mardi 27 juillet après s’être effondré sur le tournage. de « Better Call Saul », qui est en tournage de sa dernière saison.

Selon TMZ, le statut actuel d’Odenkirk reste inconnu des médias, mais il continue apparemment à l’hôpital. L’effondrement de l’acteur de 58 ans s’est produit lors du tournage de la série au Nouveau-Mexique. Après son hospitalisation, l’équipe de production de « Better Call Saul » n’a pas donné plus d’informations à ce sujet.

Ce matin, l’acteur Bryan Cranston a publié sur Instagram sa perplexité face à l’état actuel de son ami et collègue, hospitalisé à Albuquerque. Cranston, qui a partagé le générique avec Odenkirk sur la série « Breaking Bad », a demandé à ses fans de prendre un moment de leurs journées pour envoyer leurs prières et leurs bonnes pensées à l’acteur et à ses proches en ces temps difficiles.

Bob Odenkirk a joué Saul Goodman (de son vrai nom Jimmy McGill) pendant près d’une décennie. Sa première apparition a eu lieu dans la deuxième saison de « Breaking Bad », avec son interprétation de l’avocat pénaliste charismatique étant l’un des personnages de soutien préférés des fans.

Le personnage d’Odenkirk a été présenté comme un avocat de la défense pénale insaisissable mais couronné de succès qui est pris dans le réseau de mensonges et de violence générés par Walter White (Cranston) lors de son apparition dans Breaking Bad. La prémisse de « Better Call Saul » est de montrer la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman, et toutes les souffrances qui vont avec.

Tout au long de la série, Bob Odenkirk a remporté quatre Golden Globes dans la catégorie « Meilleur acteur dans une dramatique télévisée » et a été nominé pour quatre Emmy Awards dans la même catégorie. AMC développe actuellement la série « Slippin ‘Jimmy », une préquelle animée centrée sur Jimmy (Odenkirk) et son frère Chuck (Michael McKean) pendant leurs jeunes années dans l’Illinois.