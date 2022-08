Bob Odenkirk envoie un message émotionnel aux fans en disant au revoir à Better Call Saul

Bob Odenkirk a publié une vidéo sincère alors que son temps en tant que Tu ferais mieux d’appeler Saul’s l’avocat légendaire mais visqueux de l’escroc a finalement pris fin.

Odenkirk, qui a joué l’emblématique Saul Goodman dans Breaking Bad puis à nouveau dans le spin-off de la préquelle, a tenté d’expliquer ce qu’il ressent à la fin de la série.

« Tout le monde me demande ce que je ressens à l’idée de dire au revoir à Saul Goodman et Tu ferais mieux d’appeler Saul et je ne suis pas doué pour répondre à la question car il m’est franchement difficile de regarder cette expérience et même ce personnage de trop près », a-t-il déclaré dans le clip déchirant.

« Il y a trop de pièces mobiles et elles s’emboîtent trop bien et c’est un mystère pour moi de savoir comment cela s’est même passé. »

Odenkirk a remercié les showrunners Vince Gilligan et Peter Gould, disant aux fans sur les réseaux sociaux qu’il « n’a rien fait pour mériter cette partie », ajoutant qu’il espérait qu’il « l’aurait gagné en six saisons ».

En plus de remercier les acteurs et l’équipe, Odenkirk n’avait que des remerciements et de la gratitude pour les fans de la série qui ont suivi le voyage de Saul avec lui.

« Merci de nous avoir donné une chance, parce que nous sommes peut-être sortis de l’émission la plus préférée de beaucoup de gens et nous aurions pu être détestés pour avoir simplement essayé de faire une émission, mais on nous a donné une chance et j’espère que nous en avons profité au maximum , » il a dit.

Excusez-nous pendant que nous essuyons nos larmes.

Lire la suite:

L’adieu émotionnel d’Odenkirk survient après la fin du spin-off le 15 août.

Le dernier épisode a certainement emballé un coup de poing, les fans se réjouissant après un autre bien connu Breaking Bad La star est revenue pour le dernier épisode de l’émission – disant qu’ils ont fini par être le « MVP » de la finale.

Donc, si vous n’avez pas vu le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saulconsidérez ceci comme votre avertissement : spoilers à venir.

Bob Odenkirk dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Crédit : AMC

Une personne a tweeté : « Quel plaisir de voir Marie ! J’ai commencé à pleurer alors qu’elle parlait de Hank et je n’ai pratiquement pas arrêté de pleurer après ce moment-là. Quand Rhea s’est révélée être son ‘avocat’, j’ai fondu en larmes convulsives. C’était parfait. Merci @BetterCallSaul @rheaseehorn @TomSchnauz @betsy_brandt. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Le dernier épisode de #BetterCallSaul était super. Bonus supplémentaire de @betsy_brandt – reste mon cœur battant. »