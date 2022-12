Bob Odenkirk dit que Saul Goodman était « probablement le rôle de ma vie »

Un voyage de 13 ans a pris fin avec la finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul plus tôt cette année. La sixième et dernière saison a donné aux fans le dernier qu’ils verront Bob Odenkerk dans le rôle de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, l’avocat complice présenté pour la première fois en Breaking Bad. Pendant des années, Odenkirk a toujours reçu de nombreux éloges pour ce rôle, y compris une récente nomination aux Emmy Awards pour la dernière saison de la série.





Compte tenu de ces distinctions, le calendrier d’Odenkirk n’a pas tardé à se remplir après avoir terminé sa course sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. AMC gardera l’acteur un peu plus longtemps en l’ayant comme vedette principale de la prochaine série dramatique Homme hétéro, mettant en vedette Odenkirk dans un rôle différent. Quel succès Homme hétéro s’avère être reste à voir, mais peu importe ce qui se passe avec ce spectacle ou toute autre partie qu’Odenkirk accepte dans les années à venir, il dit que Saul Goodman sera très probablement le rôle de sa « vie ».

« Je voulais plus de temps pour me vautrer, et je vais me vautrer pendant les dix prochaines années ou plus », a déclaré Odenkirk à Empire, pleurant toujours la fin de son voyage en tant que Saul Goodman. « Je sais que c’était probablement le rôle de ma vie, et c’est une chose merveilleuse d’avoir eu. Certaines personnes ne comprennent pas cela. Je vais me vautrer le reste de ma vie.





Le voyage de Saul Goodman est terminé

Bien qu’Odenkirk ait eu du mal à dire au revoir à Saul Goodman, alias Jimmy McGill, il est satisfait de la façon dont l’histoire s’est déroulée. C’était une fin très différente des événements du Breaking Bad finale avec Walter White de Bryan Cranston sortant avec des armes à feu. À l’inverse, Jimmy McGill a reconnu ses méfaits pour la première fois de sa vie, le plaçant dans une prison fédérale pendant très, très longtemps. Odenkirk a estimé que c’était la fin parfaite.

« J’aurais prédit une fin avec plus d’explosions », a-t-il déclaré. « Je suis tellement content qu’il n’y en ait pas eu. Et pourtant, ce qui est bizarre pour moi, c’est que cela vient vraiment du relâchement de votre emprise sur les personnages. L’une des difficultés que j’ai eues, et Rhea l’avait aussi, c’est que les personnages étaient très intelligents émotionnellement à propos de presque tous ceux avec qui ils interagissaient, et pourtant avaient ces angles morts concernant leur propre comportement. Et à la fin, les scénaristes ont accordé à ces personnages la connaissance de soi que j’ai senti qu’ils avaient toujours eue. »

Il a ajouté : « J’ai trouvé ça magnifique. Quand je l’ai lu, je me suis dit : « Oui, exactement, c’est ce qui devrait arriver. » »

Odenkirk peut ensuite être vu dans AMC Homme hétéro. Il y a également des rapports selon lesquels il sera de retour en action en tant que star de cinéma pour une suite prévue à Personne. Il a fini comme Saul Goodman, mais nous n’avons pas vu le dernier de Bob Odenkirk.