Bob Odenkirk dit que la nouvelle série Straight Man a des similitudes avec Better Call Saul

Pour Bob Odenkerkla fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul a été le point culminant d’un très long voyage pour son Breaking Bad personnage. Cependant, il semble que son nouveau spectacle Homme hétéro a beaucoup de similitudes avec l’histoire de l’avocat véreux Saul Goodman. Après avoir vu six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saulqui a culminé en août de cette année, Odenkirk est passé rapidement à son prochain projet, qui poursuit son travail avec AMC dans l’adaptation du roman de 1997 Homme hétéro par Richard Russo.

Dans Homme hétéro, Odenkirk joue William Henry Devereaux Jr, un professeur d’anglais qui se dirige vers la fin de sa carrière. La série en huit parties est décrite comme étant à moitié comique et à moitié dramatique, et c’est quelque chose qu’Odenkirk dit que l’émission a en commun avec Tu ferais mieux d’appeler Saul. Odenkirk a déclaré à EW :

« C’est plus comique. J’ai l’impression de m’identifier au personnage principal, qui est un misanthrope. C’est un gars grincheux, mais tu l’aimes bien. Et je pense juste que c’est génial. Cela ressemble à un nouveau mashup de comédie et de drame sur lequel nous sommes sur le point depuis longtemps… C’est vraiment un super mashup de comédie et le genre de drame que nous avons eu à faire sur Better Call Saul et c’est devenu plus répandu dans les émissions en streaming, et je pense que ce sera bien. J’espère que le public est partant. »