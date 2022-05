Bob Odenkirk dit clairement qu’il a accidentellement gâché Better Call Saul Shocker

AVERTISSEMENT: Cet article contient des SPOILERS MAJEURS pour l’épisode final de la mi-saison de Better Call Saul, « Plan and Execution ». Lisez à vos risques et périls!La première moitié de la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul est dans la boîte, et un cliffhanger fera ronger les ongles des fans en attendant le retour du spectacle en juillet. En attendant, les téléspectateurs ne peuvent que spéculer sur ce qui pourrait se passer ensuite. Ils devront également utiliser ce temps pour traiter la mort de l’un des plus grands personnages de la série, qui est sorti de façon choquante.

Ceux qui ont vu l’épisode sauront à quoi cela fait référence. Howard Hamlin, joué par Patrick Fabian depuis la première saison, a touché le fond après avoir été victime de l’escroquerie ultime réalisée par Jimmy McGill (Bob Odenkirk) et Kim Wexler (Rhea Seehorn). Bien qu’humilié et vaincu, Howard a juré de recoller les morceaux et de surmonter ses défis actuels, bien qu’il ait également juré d’exposer Jimmy et Kim à tout le monde pour ce qu’ils lui avaient fait.

Seulement, cela n’arrivera pas. Lalo Salamanca (Tony Dalton) a choisi ce moment particulier pour revisiter Jimmy et Kim, et indiquant clairement qu’il était sérieux, Lalo a assassiné Howard d’un coup de feu rapide dans la tête. Ce qu’il veut exactement de Jimmy et Kim reste incertain, mais ce que les fans devront accepter pour aller de l’avant, c’est que Howard est mort de froid, indirectement tué à la suite de ce qui s’est passé le « jour J ».

C’était certainement choquant pour les téléspectateurs quand Howard Hamlin a été attaqué par Lalo Salamanca, réunissant le « côté avocat » de la série avec le « côté criminel » d’une manière incroyable. Mais beaucoup de gens qui regardaient craignaient qu’Howard n’arrive à sa fin. Cela a été alimenté par une photo publiée sur Twitter en octobre 2021 d’Odenkirk louant Fabian pour son jeu d’acteur.

L’image semble assez innocente, mais un examen plus approfondi de Fabian révèle ce qui semble être du sang de scène dans ses cheveux blonds. Certains fans ont rapidement remarqué cela, mais Odenkirk n’a fourni aucune clarification lorsque les gens ont commencé à demander. La photo a conduit à des théories selon lesquelles Howard souffrirait d’une sorte de blessure à la tête, ce qui pourrait éventuellement entraîner la mort du personnage. Certains téléspectateurs astucieux avaient même compris que « Plan and Execution » serait l’épisode où la mort potentielle se produirait, car Fabian portait les mêmes vêtements.

Cela a été officiellement confirmé après la diffusion de « Plan and Execution ». Donc, maintenant Odenkirk est en mesure d’expliquer pourquoi il a publié cette image en octobre 2021. Avec un fan demandant sur Twitter s’il peut maintenant s’expliquer, Odenkirk a obligé, précisant que c’était simplement une erreur car il n’avait pas remarqué le sang dans Fabian’s cheveux lors de la publication initiale de l’image.

« Eh bien, la vérité peut être dite. J’ai foiré. Je ne savais pas que vous pouviez voir un peu de maquillage qui racontait une histoire… mon mal », a déclaré Odenkirk.

La bonne nouvelle est que même si la photo laissait entendre que Howard pourrait rencontrer sa fin, il n’y avait aucun indice sur la façon dont cela pourrait se produire. La mort par Lalo aurait toujours été quelque chose que de nombreux téléspectateurs n’ont jamais vu venir, même avec la photo du spoiler à l’esprit. Nous découvrirons ce qui se passera ensuite lorsque Tu ferais mieux d’appeler Saul revient le 11 juillet.





