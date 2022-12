Bob Odenkirk aime la fin de Better Call Saul, bien qu’il ait prédit que la finale aurait eu plus d' »explosions ».

Bob Odenkirk de Better Call Saul a prédit une fin beaucoup plus explosive

Après ses débuts en 2015, le Breaking Bad série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul a terminé sa course de six saisons plus tôt cette année. L’histoire s’est terminée avec le premier épisode de la série, surnommé « Saul Gone », qui a finalement révélé ce qu’il adviendra finalement de Jimmy McGill (Bob Odenkerk) après les événements de Breaking Bad. Le sort ultime de Kim Wexler (Rhea Seehorn), l’autre moitié de Jimmy qui était un fidèle compagnon de l’avocat titulaire depuis la première saison, a également été révélé.





Dans le dernier numéro d’Empire Magazine (via Slash Film), Odenkirk a commenté la finale de la série. Il admet qu’il s’attendait à ce que le final soit beaucoup plus explosif, peut-être d’après la façon dont Breaking Bad littéralement sorti avec un bang. Mais l’histoire de Jimmy s’est terminée d’une manière très différente par rapport à sa série mère, Jimmy tournant une nouvelle page pour aller dans l’autre sens. Après avoir reconnu ses divers méfaits et ses contributions à l’empire de Heisenberg, l’ancien « Saul Goodman » a été condamné à passer près de 90 ans dans une prison fédérale. En même temps, le fait de devenir honnête lui a racheté un morceau de son âme ainsi que le pardon de l’amour de sa vie.

FILM VIDÉO DU JOUR

La fin est sombre mais pleine d’espoir, et comme l’explique Odenkirk, ce n’était pas du tout ce à quoi il s’attendait, mais il en est très heureux. De l’entretien:

« Je ne l’aurais pas prédit. J’aurais prédit une fin avec plus d’explosions. Je suis tellement content qu’il n’y en ait pas eu. Et pourtant, ce qui est bizarre pour moi, c’est que cela vient vraiment du relâchement de votre emprise sur les personnages. «

L’acteur a poursuivi en notant à quel point il pensait que la fin de la série était « magnifique », offrant une conclusion parfaite en faisant en sorte que ses personnages atteignent ce vers quoi ils avaient grandi au cours des six saisons.

« L’une des luttes que j’ai eues, et Rhea [Seehorn] avait cela aussi, c’est que les personnages étaient très intelligents émotionnellement à propos de presque tous ceux avec qui ils interagissaient, mais avaient ces angles morts concernant leur propre comportement. Et à la fin, les scénaristes ont accordé à ces personnages la connaissance de soi que je sentais qu’ils avaient toujours eue. Je pensais que c’était beau. »





Better Call Saul met fin à l’histoire de Jimmy McGill et Kim Wexler

AMC

Seehorn a également parlé de la fin du spectacle. Elle a apprécié la fin du voyage pour ces personnages, notant que leur relation était spéciale car on avait toujours l’impression que Jimmy et Kim étaient les seuls à s’être vraiment compris. Cela expliquerait pourquoi Kim retrouve Jimmy après son incarcération, même si leur relation est maintenant radicalement différente.

« Je n’avais pas réalisé la façon dont Bob-comme-Jimmy allait me regarder, et c’était tellement saisissant. Pour moi, il s’agissait tellement de lui faire savoir, ‘Je vais bien, le meilleur de moi qui vous avez toujours vu est bel et bien vivant », et je pense qu’elle essaie de lui faire savoir:« Je vois ça. Elle l’aime toujours. Toute la série, ces deux personnes avaient toutes sortes de masques différents qu’ils portaient dans le monde, et ils ne se sentaient vraiment vus que l’un par l’autre. C’est ce que ce dernier moment m’a fait ressentir. »

Il n’est pas prévu de développer de nouvelles émissions de télévision se déroulant dans le Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul univers à cette époque, et il y a de fortes chances que nous ayons vu le dernier de ces personnages.