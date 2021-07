Bob Odenkirk apprécie le soutien des fans après sa crise cardiaque

Pour la première fois depuis qu’il a subi un incident cardiaque cette semaine lors du tournage de l’ultime saison de la série « Better Call Saul », l’acteur et comédien Bob Odenkirk a fait une première déclaration à ses amis et sa famille via ses réseaux sociaux, également remerciant ses partisans pour « l’inquiétude et les soins » qu’il a reçus ces derniers jours.

Odenkirk écrit cette salutation spéciale via son compte Twitter : « Pour ma famille et mes amis qui m’ont accompagné cette semaine, et pour l’amour débordant de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est écrasant. Mais je ressens l’amour et ça veut dire beaucoup ».

J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie.

De plus, le support et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour. – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk)

Bob Odenkirk a ensuite révélé à ses partisans qu’il souffrait d' »une petite crise cardiaque ». «Mais tout ira bien grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie. De plus, le soutien et l’aide d’AMC et de Sony tout au long de cette opération ont été au niveau supérieur. Je vais faire une pause pour récupérer mais ça ira bientôt mieux. »

Ce serait mardi 27 juillet dernier, dans la nuit, que TMZ a rapporté l’hospitalisation rapide de Bob Odenkirk, qui s’est apparemment effondré sur le plateau de tournage de « Better Call Saul », qui est en pleine production de sa sixième et dernière saison. Mercredi, il a été confirmé qu’Odenkirk était déjà stable et même conscient, mais l’acteur n’aurait fait aucun commentaire jusqu’à ce jour.

Après que son fils Nate ait signalé via Twitter que son père était en bon état, les représentants de Bob Odenkirk ont ​​rapidement publié une déclaration officielle sur l’état de l’acteur, exprimant la gratitude de sa famille à l’équipe médicale chargée de ses soins. presse pourrait vous offrir.

« Better Call Saul » est un spin-off / prequel de la série acclamée de Vince Gilligan « Breaking Bad ». Il raconte l’histoire de Jimmy McGill, un ancien criminel qui, après avoir fait carrière comme avocat, adopte le nom de Saul Goodman, devenant peu à peu un défenseur sans scrupules de toutes sortes de membres de la pègre hors-la-loi.