Bob Odenkirk a parlé après s’être effondré: que lui est-il arrivé et comment il va

Bob Odenkirk est réapparu ! La nouvelle que nous attendions tous, après des heures d’inquiétude pour sa santé. L’acteur s’est effondré sur le tournage de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul et a dû être hospitalisé d’urgence. Avec le temps, de bonnes nouvelles sont arrivées et maintenant c’est lui-même qui a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer et calmer ses followers. Regardez ce qu’il a dit !

Selon les premières informations fournies par le média TMZ, l’interprète de Saul Goodman dans Breaking Bad s’est effondré au milieu du tournage de la série Netflix et a dû être assisté par un agent de santé. Les membres de la production étaient chargés d’appeler rapidement une ambulance, qui arrivé en quelques minutes pour le transférer à l’hôpital le plus proche au Nouveau-Mexique.

Après presque une journée sans nouvelles, son fils Nate a posté sur Twitter : « Il ira bien ». Presque en même temps, la déclaration suivante de ses proches a été publiée : « Nous pouvons confirmer que Bob est stable après avoir vécu un incident cardiaque. Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude pour les incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi que pour ses acteurs, son équipe et les producteurs qui se sont tenus debout. à ses côtés. à ses côtés ».







Bon signe que la situation est déjà sous contrôle, Bob Odenkirk lui-même a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer avec ses fans. Là, il écrit : « Salut. C’est Bob. Merci. A ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est bouleversant. Mais je ressens l’amour et cela signifie beaucoup . ».

Puis il clarifia ce qui lui était arrivé : « J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais j’irai bien grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie ». Finalement, il a laissé plus de remerciements et a dit ce qu’il allait devenir : « En outre, le soutien et l’aide d’AMC et de SONY au cours de ce processus ont été au niveau supérieur. Je vais prendre un battement de cœur pour récupérer, mais je serai bientôt de retour. ». Bonne nouvelle!