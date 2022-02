Bob Odenkirk a hâte que les fans voient la dernière saison de Better Call Saul: « C’est incroyable »

Nous allons bientôt dire au revoir à Saul Goodman, mais tout va bien, mec, comme le dit Bob Odenkirk Tu ferais mieux d’appeler Saul aura une finale « incroyable ». Les fans se posent de nombreuses questions avant la dernière saison, la série fournissant des réponses à ce qui se passera dans deux chronologies distinctes. Les derniers épisodes finiront de combler l’écart avec le Breaking Bad chronologie et révéler ce qu’il advient finalement de Jimmy McGill, qui a été reconnu vivant sous sa nouvelle identité de Gene Takavic à Omaha.

Dans une nouvelle interview avec Empire, Odenkirk s’est exprimé un peu plus sur le travail sur le Breaking Bad dernière saison du spin-off. Pour sa part, l’acteur voulait juste rester en bonne santé et faire le meilleur travail possible avec sa performance, attribuant au Tu ferais mieux d’appeler Saul équipe pour la fin qu’ils ont imaginée. Le tournage s’est depuis terminé sur la finale et Odenkirk semble confiant que les fans seront satisfaits de la fin, même si elle est douce-amère.

FILM VIDÉO DU JOUR

«J’essaie juste de ne pas attraper Covid, et de me présenter et de faire un putain de bon travail avec cette émission géniale, et cette fin incroyable, cette pièce puissante, surprenante, subtile et discrète qui a été écrite avec la plus grande intégrité par [co-creator] Peter Gould et l’équipe d’écrivains.

Bob Odenkirk aime Jimmy McGill, mais pas Saul Goodman





AMC

Parce qu’Odenkirk joue ce personnage depuis Breaking Bad, il lui a été impossible de ne pas s’investir. Odenkirk admet qu’il est devenu amoureux de Jimmy McGill, même s’il préfère rester à l’écart de sa personne Jimmy prétend être sous le pseudonyme de Saul Goodman. L’acteur détaille également les difficultés rencontrées pour affronter ces deux personnages, mais en fin de compte, tout va se réunir d’une manière qu’Odenkirk est ravie de voir pour les fans de longue date.

« Je veux dire, les gens me demandent si j’aime Saul Goodman. La réponse est non. J’aime Jimmy McGill. Saul Goodman est le genre de personne que j’éviterais, à tout prix, pour un million de raisons. Le sens de la mode n’est pas le moindre. Garder ces deux personnes dans le même corps, et les faire compter et se connecter, peut être un défi pour les scénaristes et pour moi, mais cela a été un grand, grand effort pour essayer de le faire fonctionner. J’ai hâte que les gens voient cette dernière saison. Il y a tellement d’endroits différents où ça va, et il se passe tellement de choses. C’est incroyable. »

La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul fournira également des réponses sur ce qui se passe avec Kim Wexler (Rhea Seehorn), Lalo Salamanca (Tony Dalton) et Nacho Varga (Michael Mando). La série met également en vedette Giancarlo Esposito, Jonathan Banks et Patrick Fabian. La série est connue pour faire venir des personnages majeurs de Breaking Bad pour des apparitions spéciales, bien que Bryan Cranton et Aaron Paul ne soient pas encore apparus en tant que Walter White et Jesse Pinkman. Il y a de fortes chances qu’il y ait une sorte de camée dans la dernière saison.

Tu ferais mieux d’appeler Saul présentera sa sixième et dernière saison sur AMC le 18 avril 2022.





Le réalisateur d’Halloween Kills révèle le camée secret de Bob Odenkirk Bob Odenkirk apparaît techniquement dans Halloween Kills et David Gordon Green a partagé l’histoire amusante derrière le camée.

Lire la suite





A propos de l’auteur