Bob Odenkirk a des «sentiments mitigés» à propos de Better Call Saul Ending

Il y a eu un temps de réflexion pour Bob Odenkerk après la finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul, car la fin de la série marque la fin d’une époque pour la vie et la carrière de l’acteur. Depuis 2009, date à laquelle il a rejoint Breaking Bad dans la deuxième saison de l’émission, Odenkirk a joué le rôle de criminel l’avocat Saul Goodman, alias Jimmy McGill. Il a ensuite exploré le personnage avec Tu ferais mieux d’appeler Saul avec la fin de l’émission offrant un destin sombre mais plein d’espoir à Jimmy, qui a récupéré son humanité au prix de sa liberté.

Via Deadline, Odenkirk était récemment présent pour une masterclass du Festival du film de Venise et a expliqué comment les choses se passaient pour lui après-Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a taquiné qu’il voulait faire plus d’action, car il est resté au gymnase après Personne juste au cas où d’autres rôles de films d’action se présenteraient. Il y a eu des rumeurs de Personne 2 se passe pour qu’Odenkirk puisse réaliser son souhait.

FILM VIDÉO DU JOUR

En tout cas, quoi qu’il arrive ensuite, ce ne sera pas Saul Goodman. Odenkirk a détaillé ce que cela faisait de mettre fin à sa course en tant que Saul, qui était remarquable à dépeindre car le personnage avait tant de couches pour lui. Il est heureux que la série se soit terminée sans rester trop longtemps mais passera du temps avec son Tu ferais mieux d’appeler Saul famille. Odenkirk est également très bien de savoir qu’il sera à jamais synonyme de Saul Goodman.

« J’ai des sentiments très mitigés. Nous nous lançons dans ce métier la plupart d’entre nous parce que nous voulons jouer une variété d’histoires. C’est une des joies. C’était long de jouer un gars et de dépeindre sa psyché. Il avait un très vaste éventail d’émotions et d’expériences, il y avait donc une grande variété. Nous avons testé les limites avec des éléments très comiques, presque comme des sketches comiques. Breaking Bad n’a pas dépassé son accueil, et nous avons eu une source de bonne volonté. Les bons côtés de ce gars vont me manquer et les amitiés avec les acteurs. Nous avons même vécu ensemble. Et ce sera le rôle que je serai connu toute ma vie. Et j’en suis fier. »

Peut-être, juste peut-être, nous n’avons pas vraiment vu la fin de Saül

Netflix

Il n’est pas prévu de continuer avec le Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul univers à cette époque. Cependant, il convient de noter qu’Aaron Paul est revenu jouer dans le film dirigé par Jesse Pinkman. Breaking Bad film Le Camino en 2019, plusieurs années après la fin du spectacle en 2013. Peut-être qu’en temps voulu, il pourrait également y avoir un nouveau film pour Tu ferais mieux d’appeler Saul qui fournit une mise à jour sur Jimmy en prison et Kim Wexler (Rhea Seehorn) à l’extérieur.

« Je ne peux pas dire au revoir », avait précédemment déclaré Odenkirk En plus à propos de potentiellement revenir pour un film. « Oh ouais, [I’d return for a movie]. J’adore jouer ce mec. C’est une grande joie. Il n’y a jamais eu une partie qui est [as] bien écrit [as this], donc j’aimerais le refaire. Écoutez, il va y avoir de nouveaux horizons et de nouveaux personnages à jouer, mais ce sera le point culminant de ma carrière d’acteur. C’est bon. J’ai de la chance d’avoir ça. »