Bob Marley sera honoré par sa famille, ses amis et ses fans à l’occasion de son 76e anniversaire | 45S

La pandémie ne les arrête pas. Malgré toutes les circonstances atypiques que traverse le monde, La famille de Bob Marley a décidé, comme d’habitude, d’honorer l’exposant le plus important du reggae de l’histoire.

Après une année très réussie, «Bob Marley 75» se poursuit en 2021 avec plusieurs célébrations d’anniversaire axées sur le 76e anniversaire de Bob Marley qui est ce 6 février, avec notamment une soirée virtuelle à portée mondiale organisée par Cedella Marley et la diffusion en direct d’un Bob Marley hommage de son fils Stephen Marley.

Au lieu de la célébration annuelle en personne qui a lieu chaque année au Musée Bob Marley, Cedella Marley accueillera virtuellement l’événement mondial pour le 76e anniversaire de Bob Marley le 6 février. Inspiré par l’album militant le plus célèbre de Bob Marley, Cedella, la famille Marley, des amis et des fans du monde entier célébreront une année de plus de «Earthstrong» (un terme qui rend compte du renforcement d’une personne avec la terre et ses racines chaque année) de Bob Marley avec le thème « Survie ».

La célébration virtuelle imitera les festivités habituelles, à partir de 7 h HE, avec des messages de la famille, une présentation de Miami réunissant les frères Marley et les membres de la famille de la troisième génération, une présentation de Chiffre de survie avec Skip Marley, Jo Mersa, Tifa, Kabaka Pyramid, Agent Sasco et Tanya Stephens; Plus de temps en famille avec Ziggy Marley, hommages de Toots Hibbert et Betty Wright; performances de Papa Michigan, Richie Spice, Beanie Man et plus encore. En plus de «In the Marle Kitchen» avec la participation des chefs Brian Lumley et Kush McDonald, lecture d’histoires, yoga, karaoké pour enfants et bien plus encore.

La célébration virtuelle comprendra également une vidéo remplie de messages de la famille, des amis, d’autres musiciens et artistes du monde entier. Pour voir les festivités du 76e anniversaire de Bob Marley, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube officielle, il vous suffit de cliquer ICI.

Juste à temps pour l’anniversaire de Bob Marley, l’album acclamé par la critique « Chants de liberté: les années insulaires«, Un ensemble extraordinaire de 6 LP, ainsi qu’un ensemble de 3 CD, seront disponibles dans le monde entier le 5 février. Une édition limitée en couleurs des 6 LPs sera également disponible, avec deux disques vinyles rouges, deux verts et deux disques or. Un avant-goût de cette période où Bob Marley atteignait à peine la célébrité, avec des morceaux peu connus sur vinyle pour la première fois en dehors de la Jamaïque, « Chants de liberté: les années insulaires » vous pouvez déjà le pré-commander ICI.

De plus, « Bob Marley’s Tuff Gong Radio » sur SiriusXM se joindra également à la célébration de l’anniversaire le 6 février avec une émission spéciale intitulée « All Bob, All Da », un format qui diffusera uniquement de la musique du répertoire de Bob. Marley parmi une série de programmes spéciaux en commençant par une nouvelle émission pour enfants animée par Ziggy Marley, et inspirée par son album primé aux Grammy Awards, Du temps en famille, et sa suite récemment publiée, Plus de temps en famille.

La musique de Bob Marley continue d’inspirer génération après génération, alors que son héritage se perpétue dans son message d’amour, de justice et d’unité, un sentiment dont nous avons plus que jamais besoin en 2021. En collaboration avec Tuff Gong et UME, une division d’Universal Music Group, la famille Marley continuera d’assurer les plus hauts niveaux de qualité, d’intégrité et de soin pour honorer l’héritage de Bob et célébrer l’une des figures les plus importantes et les plus influentes du 20e siècle.

Vous ne pouvez pas manquer cette célébration en hommage à l’exposant du reggae le plus important de son histoire.