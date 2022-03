Bob Marley aura son propre biopic en 2024

fans de Bob Marley ils se rapprochent de la connaissance de la vie et de la carrière de l’un des grands précurseurs et des grands artistes du reggae. le réalisateur du film « Roi Richard », Reinaldo Marcus Vertreprendra une nouvelle bande autobiographique de Bob Marley. Kingsley Ben Adir sera commandé en tant que musicien emblématique du reggae, et le prochain sortira 12 janvier 2024.

Le réalisateur a déclaré en novembre 2021 que le film se concentrerait principalement sur le développement de l’album. »exode »l’album studio de 1997 qui faisait partie de l’ensemble Bob Marley et les Wailers. « Je pense qu’il s’agit de trouver une fenêtre sur sa vie », a déclaré Green. « Notre film commence en 1976 et il s’agit vraiment de la réalisation d’Exodus. C’est donc principalement la fenêtre sur laquelle nous allons nous concentrer, évidemment avec quelques aperçus de sa jeunesse. »

L’album est particulièrement important dans la discographie de Marley, car il a été enregistré juste après que le musicien eut survécu à une tentative d’assassinat et fut exilé en Angleterre depuis sa Jamaïque natale.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Elvis aura sa première au Festival de Cannes.







Green travaille aux côtés du fils de l’icône du reggae Ziggy Marleyqui sera chargé de révéler les détails utilisés pour le documentaire. Zach Baylin Il sera également impliqué dans le film, dans lequel il a joué avec Green qui a travaillé sur le »King Richard » nominé aux Grammy Awards.

Les détails les plus spécifiques du film sont toujours gardés secrets, mais compte tenu de la période pendant laquelle « Exodus » est sorti, nous pourrons voir de nombreux événements qui ont eu un impact sur Marley, dans des aspects tels que son succès, sa vie personnelle et votre santé. La femme de Bob Marley Rita Marley Et votre fille Cedella Marleyseront également producteurs exécutifs du film, aux côtés de Robert Teitel.

Le biopic à venir est l’un des nombreux actuellement en production sur des personnalités célèbres de la culture pop, et est l’un des nombreux spécifiquement sur les musiciens à être développés ces dernières années, y compris l’oscarisé » Bohemian Rhapsody » et le hit ‘ ‘ Rocketman » , ainsi que celui qui sortira cette année »Elvis ». La cassette sans nom de Bob Marley sortira début 2024, le 12 janvier.