Bob l’éponge aide les enfants à améliorer leur apprentissage, selon une nouvelle étude

Malgré un humour particulier, il a été prouvé que » Bob l’éponge » est sans aucun doute l’un des dessins animés les plus populaires de tous les temps, le personnage ayant fait partie de l’enfance de beaucoup.

En plus de faire rire les téléspectateurs, une nouvelle étude a révélé que les séries animées peuvent améliorer la capacité d’apprentissage d’un enfant. L’étude faite par Générateur de nom d’entreprisea recherché quelles émissions de télévision pour enfants ont le meilleur vocabulaire pour aider les enfants à apprendre rapidement en reprenant les mots qu’ils voient.

L’étude s’est concentrée sur la qualité des mots utilisés dans les émissions plutôt que sur la quantité, et a révélé que « SpongeBob » avait le vocabulaire le plus riche de toutes les émissions de télévision qu’ils ont examinées.

Selon l’étude, les personnages et l’intrigue de « SpongeBob » génèrent un récit animé avec une utilisation diversifiée des mots, ce qui en fait un dessin animé parfait pour que les enfants commencent à prononcer et à développer leur langage.

»SpongeBob » a été une icône de la culture populaire, atteignant le petit écran pour la première fois en juillet 1999. Créé par le regretté stephen hillenburgle spectacle suit l’éponge de mer titulaire et ses amis aquatiques, ayant toutes sortes d’aventures dans la ville fictive appelée Bikini Bottom.

Le dessin animé diffuse actuellement sa 13e saison, qui a débuté en octobre 2020, avec de nouveaux épisodes en première plus tôt cette année. Sa longue carrière l’a conduit à plusieurs films au cinéma, dont »The SpongeBob SquarePants Movie » en 2004, »The SpongeBob Movie : Sponge Out of Water » en 2015 et »The SpongeBob Movie : Sponge on the Run ». en 2020, avec une autre suite à venir prévue pour une sortie en mai 2025.

»Sponge Bob » est disponible dans le catalogue de Paramount+en plus d’être diffusé régulièrement sur la chaîne Nickelodeon.