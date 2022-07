Bob l’éponge a prédit les garçons

Amazon Prime Vidéo

La série Nickelodeon est devenue virale dans les réseaux à partir d’un post dans lequel un moment inoubliable d’A-Train peut être reconnu.

©IMDBBob l’éponge et A-Train ont quelque chose en commun.

Depuis son apparition en Amazon Prime Vidéo, Les garçons Elle a montré qu’elle s’inspirait de toutes sortes de fictions dans lesquelles elle trouvait à la fois des caractéristiques pour ses personnages ainsi que des scènes parodiées pour respecter l’humour acide qui la caractérise. Dans les dernières heures, une publication a commencé à circuler sur les réseaux où l’on peut voir que la fiction créée par Eric Kripke a beaucoup à remercier l’un des dessins animés de l’emblème du signal Nickelodéon.

On parle de Bob l’éponge et ce qui est frappant, c’est que non seulement la ressemblance ressort entre une scène du dessin animé créée par Stephen Hillenburg mais aussi reçu l’approbation du compte rendu officiel de Twitter de Les garçons. Le modérateur du profil de Twitter de la série Première vidéo Il était chargé de reproduire le poste qui n’a pas tardé à faire le tour du monde et compte actuellement plus de 60 000 aime.

De quoi parle-t-on? De la séquence indubitable de présentation de Un trainle personnage joué par Jessie T Usher. Dans sa première scène dans Les garçons, Un train semble courir à toute vitesse dans la rue et entre par inadvertance en collision avec la petite amie de Hughie Campbell (Jack Quaid) la faisant exploser en mille morceaux et suscitant la fureur de ce personnage que l’on verra plus tard rejoindre Boucher et toute l’équipe anti-super-héros qui se fait connaître sous le nom de Les garçons.

« A-Train regarde Bob l’éponge, confirmé » écrit dans le compte rendu officiel de Les garçons de Twitteraprès avoir reproduit le tweeter original de @CommandantRex7 qui a reçu plus de 276 mille aime. Dans sa publication, il y a une vidéo dans laquelle on peut voir deux êtres sous-marins, l’un demandant l’autre en mariage mais interrompu par Bob l’éponge tourne à plein régime. La vidéo de quelques secondes seulement est accompagnée de l’abonnement « Les garçons. Saison 1, épisode 1 »faisant allusion à la séquence susmentionnée de Un train qui fait partie du premier épisode de la série.

+ Quand aura lieu la première de la saison 4 de The Boys

Avec le succès incontestable de Les garçons dans le monde de diffusion, Amazon Prime Vidéo Il n’a pas fallu longtemps pour donner le feu vert à un quatrième volet de cette production qui a fait ses débuts sur la plateforme en juin 2019 et l’a positionnée sur le marché. En juin de cette année, alors que le troisième volet était encore diffusé, il a été confirmé qu’il y en aurait un quatrième via un post Instagram avec tous les acteurs de l’émission. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date confirmée pour le retour, mais compte tenu de la date d’arrivée des éditions précédentes, il faudra probablement attendre au moins jusqu’en juillet de l’année prochaine ou peut-être en octobre.

