Bob Dylan vend les droits de toutes ses chansons à Sony Music

Légendaire auteur-compositeur-interprète folk américain Bob Dylan, vient de vendre ses droits sur l’ensemble de sa musique enregistrée, ainsi que sur les futures sorties, à musique sony Divertissement. Selon des sources de l’industrie, l’accord serait évalué entre 150 et 200 millions de dollars, et comprend son premier album produit au début des années 1960, jusqu’à son dernier album, » Des manières rugueuses et tapageuses », sorti en 2020. Dylan a signé son premier contrat avec Dossiers de la Colombie, détenue par Sony en 1961, l’année où il a publié son premier album, cet achat renforce encore la relation de six décennies avec l’entreprise.

En revanche, fin 2020, l’artiste iconique de 80 ans avait déjà cédé les droits d’auteur de ses compositions musicales à Universel, dans le cadre d’un accord estimé à plus de 300 millions de dollars. Les titulaires de droits d’auteur peuvent décider de faire de futures versions, tandis que les droits d’auteur reçoivent des redevances pour leurs écoutes radio et en streaming, les ventes d’albums et l’utilisation dans la publicité et les films.

Selon Sony, il est prévu de lancer une série de futures rééditions de ses plus grands succès, comme ceux déjà connus. Série de contrebande, qui a débuté en 1991 et comprend 14 sorties jusqu’à l’année dernière, le célèbre « Springtime in New York ».

Le gagnant de Prix ​​Nobel de littérature en 2016, il fait partie d’un groupe d’artistes aux catalogues importants comme celui de David Bowie, Bruce Springsteen, Stevie Nicks, Paul Simon, Motley Crue, les Red Hot Chili Peppers et Shakira, qui ont vendu les droits de leurs compositions à des investisseurs, afin de profiter des opportunités créées par le streaming musical.

Notant le « génie sans égal » de Dylan, Rob Stringer, Président de Groupe de musique Sony, a souligné la « relation privilégiée » que Columbia Records entretient avec l’artiste depuis le début de sa carrière. Pour sa part, Bob Dylan a déclaré qu' »ils n’ont été que bons pour moi pendant de nombreuses années et pour la bonne poignée de disques » qu’il a sortis sur son label.