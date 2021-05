Bob Dylan et son album préféré de sa discographie

Bob Dylan Il atteint ses 80 ans avec l’une des carrières les plus prolifiques de l’industrie de la musique et pour fêter ça, on se souvient de l’album de sa discographie qu’il a choisi comme son préféré.

Pour de nombreux fans, l’option la plus simple lors du choix de l’album préféré de Dylan pourrait être l’un de ses albums des années 60, ou peut-être ‘Sang sur les pistes’ de 1975, cependant, la grande majorité abandonnerait sa phase remarquablement chrétienne entre 1979 et 1981.







Malgré cela, Bob Dylan a déclaré dans le passé que le dernier LP de sa trilogie biblique, « Coup d’amour » est le favori du musicien tout au long de sa carrière, « Pour moi, je pense que c’est l’album le plus explosif que j’aie jamais réalisé. »

Lors d’une interview radio que le gagnant du Prix ​​Nobel de littérature Avant la sortie de l’album en question, Dylan a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie promotionnelle: «Non, non. C’est insupportable d’entendre certains d’entre eux pour moi. Je les écoute et je veux les arrêter… J’aime «Freewheelin» et j’aime mon premier album. « Shot Of Love » est mon préféré, en fait. «







L’album montre Bob reprenant certains de ses sons les plus raffinés auxquels les fans étaient habitués, ce que Dylan a décrit comme produisant un son paradoxalement «ancien mais nouveau», la plupart des chansons étant accompagnées d’un ensemble de voix féminines, avec le clavier comme l’instrument le plus dominant.

Bien que « Shot Of Love » ne soit pas l’album le plus populaire parmi les fans de Dylan, la vérité est que le chanteur de U2, Lier a décrit l’album comme l’un de ses favoris personnels.