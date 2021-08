Bob Dylan est accusé d’avoir abusé d’une fille de 12 ans en 1965

Bob Dylan, légendaire musicien folk-rock et auteur-compositeur-interprète, le seul à avoir reçu le prix Nobel de littérature à ce jour pour ses paroles de chansons, a été inculpé d’agression, d’emprisonnement illégal et de détresse émotionnelle par une femme qui prétend, à 12 ans majeur, ayant été agressé par le musicien.

Vendredi 13 août dernier, devant la Cour suprême de Manhattan, juste avant la fermeture de la « fenêtre sur le passé » créée par la loi sur les enfants victimes, la femme, aujourd’hui âgée de 68 ans, assure que Bob Dylan, qui était alors à au milieu de la vingtaine, il l’a droguée et intoxiquée avant de la maltraiter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lorde parle de son image corporelle et de l’examen minutieux des médias

Le New York Daily News note qu’au cours des six semaines entre avril et mai 1965, Dylan s’est lié d’amitié avec la mineure et « a établi un lien émotionnel avec elle » (qui n’est désignée que par les initiales « JC ») en la maltraitant physiquement. et émotionnellement. Un représentant du musicien a pointé ces accusations comme fausses et que son client sera « vigoureusement défendu ».

Le procès direct contre Bob Dylan l’accuse de coups et blessures, de séquestration et de dommages intentionnels dus à une agression émotionnelle. Selon ses représentants légaux, JC cherche à couvrir des dommages-intérêts non spécifiés et à pouvoir amener le musicien à un procès devant un jury.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cameron Díaz parle des raisons de sa retraite d’acteur

JC établit que l’expérience avec Bob Dylan l’a forcée à consulter un médecin, car les dommages (tant physiques que psychologiques) ont été durables, mentionnant l’anxiété, la dépression et le sentiment d’humiliation, le procès demande donc une indemnisation pour tous les ans après son traumatisme. Nous vous informerons au cas où plus d’informations surviendraient à cet égard.