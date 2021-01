Bob Dylan a poursuivi après avoir vendu son catalogue de chansons à Universal Music | 45S

Bob Dylan a été poursuivi par la veuve d’un auteur-compositeur qui a travaillé avec lui. La raison: la vente du catalogue de chansons que le chanteur a fait à Universal Music, puisque le regretté collaborateur de Dylan n’aurait reçu aucune sorte de royauté.

Il s’agit de Claudia Levy, l’épouse du regretté compositeur Jacques Levy, qui indique qu’elle devrait reconnaître le travail qu’elle a fait avec le chanteur. Bob et Universal ont été poursuivis pour 7,25 millions de dollars selon des documents consultés par le New York Times. De même, il est rappelé que Dylan a vendu à Universal pour 300 millions de dollars son répertoire de 600 chansons.

Jacques Levy a co-écrit 7 des 9 chansons de l’album de Dylan de 1976 «Desire».. Selon Claudia, il doit reconnaître 35% de chacun des revenus tirés des compositions, car la modalité dans laquelle ils travaillaient était «à la demande».

«Les défendeurs de Dylan se sont livrés à un schéma civilement erroné et à une histoire d’ignorance et d’ignorance délibérément et malveillante des droits du demandeur, y compris les revenus et tous les revenus générés par les compositions, y compris l’achat par le sujet de la vente par catalogue», lit-on dans l’application.

Levy a co-écrit « Romance in Durango », « Hurricane », « Catfish », « Joey », « Money Blues », « Rita Mae », « Mozambique », « Oh Sister », « Black Diamond Bay a Bedtime Story » et «Isis».

Cependant, dans une récente interview sur Pitchfork, l’avocat de Bob Dylan, Orin Snider, a nié ce que les plaignants disent, assurant qu’ils étaient payés à tout moment.

«C’est une triste tentative de profiter injustement de la récente vente par catalogue. Les demandeurs ont reçu tout ce qui leur était dû. Nous sommes convaincus que nous réussirons. Et quand nous le ferons, nous tiendrons les plaignants et leurs avocats responsables d’avoir porté cette affaire sans fondement », a-t-il déclaré.

Espérons que cela soit résolu de la manière la plus appropriée.