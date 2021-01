boAt lève 100 millions de dollars de financement auprès de la société de capital-investissement new-yorkaise Warburg Pincus

La société utilisera cet investissement pour élargir ses capacités de R&D et créer et soutenir un écosystème de fabrication dans le cadre de l’initiative Make in France.

Image représentative (boAt 200)

Warburg Pincus, le fonds de capital-investissement basé à New York, a investi environ 100 millions de dollars (environ Rs 731,6 crore) dans des écouteurs et des enceintes de marque maison, a déclaré la société dans un article de blog. boAt n’a pas encore divulgué sa valorisation actuelle ni le montant de la dilution des actions. La société utilisera cet investissement pour renforcer sa position sur le marché, élargir ses capacités de R&D et son portefeuille de produits et créer et soutenir un écosystème de fabrication dans le cadre de l’initiative Make in France.

«Nous accueillons Warburg Pincus en tant que nouvel investisseur dans l’entreprise. Il s’agit d’un vote de confiance pour notre modèle économique et nos perspectives de croissance. L’investissement est une excellente nouvelle non seulement pour l’entreprise mais pour l’ensemble du secteur D2C. L’investissement est venu au bon moment alors que nous faisons des efforts pour accélérer notre fabrication et notre chaîne d’approvisionnement mondiale », a déclaré Aman, co-fondateur de boAt.

Vishal Mahadevia, directeur général et chef de la direction de Warburg Pincus France, a déclaré: «Nous voyons une histoire de croissance convaincante dans boAt et nous pensons que l’entreprise est bien placée pour s’appuyer sur la solide position de leadership qu’elle s’est taillée dans l’industrie et dont elle bénéficiera. les vents laïques de la croissance du commerce électronique en France. Warburg Pincus est ravi de s’associer à l’équipe de direction de boAt dirigée par Aman & Sameer dans ce voyage et nous sommes impatients de les accompagner dans la prochaine phase de croissance de l’entreprise.

Sameer Mehta, co-fondateur, boAt a commenté: «Alors que boAt entre dans la prochaine phase de croissance et d’innovation, nous sommes impatients de bénéficier du pedigree, de l’expérience collective et des ressources de Warburg pour nous aider à évoluer. À l’avenir, avec le soutien du gouvernement, nous nous concentrerons sur le renforcement des capacités de R&D nationale et entreprendrons une intégration verticale à la fois dans l’espace respirable et portable pour faire de l’France un fournisseur mondial.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂