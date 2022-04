Boat lance les écouteurs Airdopes 500 ANC TWS: voici les caractéristiques et le prix

in

13 avril 2022 14:34:19 IST

L’une des sociétés indiennes de vêtements et d’audio à la croissance la plus rapide, Boat, a lancé une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless (TWS), les Airdopes 500 ANC. Prévus pour être mis en vente à partir du 14 avril 2022, ces écouteurs TWS sont équipés de l’ANC et de la dernière norme Bluetooth.

Comme son nom l’indique, l’Airdopes 500 ANC est livré avec une suppression active du bruit et son prix est de Rs 3 999. Les écouteurs avec des fonctionnalités ANC décentes sont pratiquement inconnus à ce prix, il sera donc intéressant de voir comment Boat a réellement mis en œuvre ses solutions ANC.

Les écouteurs ont été répertoriés sur un microsite sur Amazon avant leur mise en vente.

Les Airdopes 500 ANC sont équipés d’un pilote de 8 mm et d’une paire utilisant Bluetooth 5.2 et disposent de la fonction IWP (Instant Wake & Pair). Les écouteurs prennent également en charge la suppression active du bruit jusqu’à 35 dB et disposent de deux modes différents pour permettre au son ambiant de pénétrer.

Cela est possible grâce au mode dédié à faible latence et au mode ambiant fournis avec ces écouteurs sans tige. Le mode à faible latence, également présenté comme le « mode bête », devrait être idéal pour les jeux.

Afin d’améliorer les qualités des appels vocaux, les Airdopes 500 ANC sont également équipés d’une configuration à quatre haut-parleurs avec la technologie ENx. De plus, les écouteurs ont une résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’ils seraient parfaitement adaptés pour faire face à un entraînement intense en sueur. Nous bénéficions également d’un support pour les assistants vocaux, à savoir Siri et Google Assistant.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie sur Airdopes 500 ANC, Boat affirme que les utilisateurs auront jusqu’à 28 heures de temps de lecture sur une seule charge. La société affirme également que les écouteurs eux-mêmes dureront jusqu’à 4,5 heures d’utilisation constante, avec l’ANC activé. Avec l’ANC désactivé, les utilisateurs peuvent s’attendre à environ une heure de plus. De plus, comme les Airdopes 500 ANC disposent d’un port USB Type-C, ils peuvent fournir jusqu’à une heure d’utilisation avec une charge rapide de 5 minutes.

Étant donné que Boat est également attentif à l’apparence de ses produits et au fait qu’ils ont introduit des coloris intéressants et originaux pour leurs produits, l’Airdopes 500 ANC sera disponible en noir, bleu, blanc et gris.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂