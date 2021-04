Bo Burnham’s Inside Teaser annonce une nouvelle comédie musicale spéciale Netflix

Bo Burnham a presque terminé sa prochaine comédie spéciale pour Netflix. Appelé À l’intérieur, la nouvelle émission spéciale a été en préparation au cours de la dernière année avec Burnham filmant le projet seul sans équipe ni public. Le comédien, l’acteur et le cinéaste sont allés sur Twitter mercredi pour publier une vidéo teaser faisant la promotion de la nouvelle spéciale, et vous pouvez la regarder ci-dessous.

salut. j’ai fait une nouvelle spéciale. il a été tourné par moi, seul, sans équipe ni public, au cours de l’année écoulée. c’est presque fini. J’espère que tu aimes. pic.twitter.com/5a59IUrzVj – Bo Burnham (@boburnham) 28 avril 2021

Dans le tweet, Bo Burnham écrit: « Salut. J’ai fait une nouvelle spéciale. Il a été filmé par moi, seul, sans équipe ni public, au cours de l’année écoulée. Il est presque terminé. J’espère que vous l’aimerez. »

Pour les fans se demandant qui tournait Bo dans la première partie de la vidéo, Burnham a ajouté: « pour ceux qui me demandent comment j’ai filmé le premier plan seul, je ne l’ai pas fait. Ce plan date de la fin de ma dernière spéciale, il y a cinq ans. . «

Une célébrité autodidacte, Burnham a commencé sa carrière en tant qu’artiste en accumulant des centaines de millions de vues avec sa comédie musicale sur YouTube. Cela a conduit à un contrat d’enregistrement avec Comedy Central Records avec Burnham enregistrant une comédie spéciale pour le réseau à l’âge de 18 ans. Cette deuxième spéciale, quelle., est sorti en 2013 sur Netflix ainsi que sur sa chaîne YouTube, apportant au comédien une plus grande renommée. Sa troisième spéciale, Rendre heureux, est sorti exclusivement sur Netflix en 2016.

Burnham a également co-créé et joué dans la série MTV Zach Stone va être célèbre. Il a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisateur avec le hit 2018 Eighth Grade, qui a été acclamé par la critique. Burnham a également joué le rôle de Ryan Cooper dans Emerald Fennell’s Jeune femme prometteuse, qui était en lice pour le meilleur film et a remporté le prix du meilleur scénario original aux Oscars dimanche.

« Je pense, cependant, que cela s’est produit parce qu’Emerald et moi sommes un peu partagés », a déclaré Burnham à propos de son Jeune femme prometteuse rôle dans une interview avec Complex. « Même si je ne l’ai pas choisi consciemment, je pense que nos films se parlent en quelque sorte simplement parce que nous sommes des gens partageant les mêmes idées. Et c’est pourquoi nous sommes attirés l’un par l’autre pour travailler ensemble. »

Burnham a ajouté: « Je n’allais même pas vraiment dans ce genre de choses en disant: ‘Je veux parler de ce truc thématique.’ C’était vraiment comme: « C’est une histoire que je ne pourrais jamais raconter. C’est une perspective que je n’ai pas. » Après avoir fait mes propres choses, c’est comme si j’aimais vraiment l’idée de «Je veux juste servir la vision de quelqu’un d’autre». C’est totalement sa vision. C’est son histoire. C’est elle. Et je suis juste heureux d’être une fonction de la manière dont j’ai besoin, pour l’aider à raconter son histoire. «

En plus d’écrire de nouvelles chansons pour le film Sesame Street, Récemment, il a été annoncé que Burnham jouera la légende de la NBA Larry Bird dans une prochaine série dramatique sportive. Basé sur le livre Showtime: Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980, la série sans titre met également en vedette Quincy Isaiah dans le rôle de Magic Johnson, Solomon Hughes dans le rôle de Kareem Abdul Jabbar et Adrien Brody dans le rôle de Pat Riley. Écrit par Jim Hecht et Max Borenstein sous la direction d’Adam McKay, le projet a reçu une commande de série en décembre chez HBO. Une date de sortie n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de Bo Burnham.

