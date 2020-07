BMW : Une série 5 & 7 et une iX1 tout électrique en vue

BMW développe une version entièrement électrique de ses berlines de séries 5 et 7 ainsi que de son SUV X1 d’entrée de gamme. La société l’a annoncé tout comme il a détaillé ses efforts pour réduire ses émissions globales de Co2.

Cela signifie que presque toutes les voitures les plus populaires du constructeur allemand de luxe auront bientôt des variantes entièrement électriques. Une version entièrement électrique de la Série 3, la voiture la plus populaire de BMW aux États-Unis, a déjà été repéré avec son camouflage, et la prochaine BMW i4 devrait s’intégrer dans la gamme Série 4. Plus tôt ce mois-ci, la société a dévoilé la production iX3, la version tout électrique de son SUV X3 le plus vendu. BMW a également taquiné le SUV iNext, qui apparaît similaire au X5 légèrement plus grand.

Des voitures électriques, une nécessité pour rester compétitifs

Pour être sûr, BMW ne fera pas seulement ces variantes tout électriques. La société continuera de proposer des options à moteurs essences, hybrides légères et hybrides rechargeables. Mais BMW affirme essayer de réduire la quantité moyenne de CO2 produite par ses véhicules d’au moins un tiers au cours des 10 prochaines années. D’ici là, la société estime qu’il y aura plus de 7 millions de véhicules BMW Group «électrifiés» (y compris ceux de filiales comme Mini) sur la route, dont environ 4,6 millions de véhicules entièrement électriques. (L’entreprise vend actuellement environ 2,5 millions de véhicules par an.)

BMW va lancer 10 modèles électriques d’ici la fin 2023 https://t.co/hjSxyCYKop Apres le iX3, BMW lancera les SUV iNEXT et iX1, les berlines i4, i7 et i5 et encore trois autres modeles zero emission au cours des 3 annees a venir. — FRENCH RSS (@french_rss) July 28, 2020

BMW affirme qu’il s’efforce également de créer «l’industrie de la chaîne d’approvisionnement la plus durable» pour ses véhicules électriques, y compris avec son nouveau fournisseur de batteries et d’accepter d’utiliser uniquement «100% d’énergie verte». Le président Oliver Zipse a déclaré que la société avait élaboré un «plan décennal détaillé avec des objectifs annuels intermédiaires pour une période allant jusqu’à 2030» et que BMW «rendra compte de nos progrès chaque année et se mesurera à ces objectifs».

Objectif : réduire les émissions de gaz

«Je crois fermement que la lutte contre le changement climatique et la manière dont nous utilisons les ressources décideront de l’avenir de notre société – et du groupe BMW. En tant que constructeur automobile haut de gamme, notre ambition est de montrer la voie en matière de durabilité. C’est pourquoi nous prenons nos responsabilités ici et maintenant et plaçons ces questions au cœur de notre future orientation stratégique », a déclaré Zipse dans un communiqué.

🎧 On your podcast for Tue 28th July ⚡ BMW Confirms Electric iX1, 5 Series &7 Series

⚡ @Tesla Ramp China Model Y Hiring

⚡ Citroen e-Dispatch Van From £25k Listen 🎧https://t.co/upmdKbbywnhttps://t.co/BnA83HrZZshttps://t.co/YC3lxwl9Wt https://t.co/20GKCSuIqK — EV News Daily (at 🏠) (@EVNewsDaily) July 28, 2020

Comme de nombreux autres constructeurs automobiles traditionnels, BMW fait la course pour devancer les réglementations strictes en matière d’émissions en Europe et en Chine. Certaines villes d’Europe interdisent même carrément les moteurs à combustion interne. La société était autrefois considérée comme l’un des pionniers dans le domaine des véhicules électriques, mais elle a finalement doublé le nombre de voitures à combustion interne. Le constructeur allemand a non seulement perdu des parts de marché depuis, mais il est également l’une des entreprises les plus directement touchées par la montée en puissance de Tesla, car Elon Musk a ciblé les mêmes acheteurs aisés que BMW convoite.