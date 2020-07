BMW Série 2 Gran Coupé 220d (F44). Mieux que le Mercedes-Benz CLA?

Dans cette vidéo, nous avons testé la version 220d de BMW Série 2 Gran Coupé (F44), avec un moteur de 2,0l, 190 ch et 400 Nm de couple maximal. Ce devrait être l’une des versions les plus recherchées au France, et c’est pourquoi il a été choisi pour une autre vidéo de la Raison automobile YouTube.

Les carrosseries Gran Coupé sont synonymes de succès chez BMW. Depuis leur introduction – la première était la Série 6 Gran Coupé – bien plus de 400 000 unités ont quitté les lignes de production du constructeur bavarois.

La plupart appartiennent à la Série 4 Gran Coupé, la plus populaire de toutes, mais c’est un titre parfaitement à portée de la Série 2 Gran Coupé. Compte tenu de la bonne acceptation du Gran Coupé chez BMW, on se demande même pourquoi il a fallu si longtemps pour fabriquer un Gran Coupé Série 2 – Mercedes-Benz CLA merci …

Et en parlant de la CLA – qui en est déjà à sa deuxième génération -, c’est à lui que la Série 2 Gran Coupé a les batteries visées car cette berline quatre portes ressemble à un coupé.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, Guilherme Costa n’a pas hésité à faire quelques comparaisons entre ces deux rivaux. Qui en profitera?

Découvrez tout dans la vidéo où nous parlerons de tous les détails: extérieur, intérieur, moteur, prix et évaluation finale. Mais nous souhaitons également que vous nous donniez vos commentaires sur ce modèle dans la zone de commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂