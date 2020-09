Bmw. Neuf Nouveaux Modèles électriques D'ici… 2025

BMW a l’intention d’élargir considérablement son offre de véhicules électriques, avec neuf nouveaux modèles attendus d’ici 2025, à commencer par les berlines i5 et i7, dans le cadre d’un ambitieux plan de croissance sur dix ans.

BMW met en œuvre le nouveau plan de développement durable «Power of Choice», qui prévoit la vente de plus de sept millions de véhicules électrifiés, c’est-à-dire des hybrides rechargeables et 100% électriques, d’ici la fin de 2030.

Le nouveau plan, qui comprend également deux modèles électriques pour Mini, vise à faire de BMW la marque leader de véhicules électriques haut de gamme dans un segment où Audi, Jaguar, Mercedes-Benz et Tesla sont également présents.

D’autre part, il contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone des nouveaux modèles et à répondre aux exigences communautaires.

Prototype camouflé de la BMW iX lors des tests

Le groupe BMW a jusqu’à présent vendu plus d’un demi-million de véhicules électrifiés des marques BMW et Mini, mais l’objectif est de doubler ce volume d’ici la fin de 2021, suite au lancement de nouveaux modèles hybrides et électriques rechargeables.

Les objectifs de la marque munichoise sont ambitieux: 4,6 millions d’unités 100% électriques au cours des dix prochaines années.

Cela signifie une moyenne annuelle de 460 000 unités, ce qui représente une croissance substantielle par rapport aux 42 249 véhicules vendus l’année dernière et à l’ensemble du modèle BMW i3. En outre, BMW prévoit également de vendre 2,4 millions de véhicules hybrides rechargeables.

Versions électrifiées de tous les modèles

Pour atteindre cet objectif, BMW a annoncé la disponibilité de versions hybrides rechargeables de tous les modèles et le renforcement de l’offre de véhicules électriques.

Les nouveaux modèles incluent le SUV iX3 récemment introduit, le coupé cinq portes i4, qui arrivera en 2021, et la version de production du SUV iNext, qui recevra probablement la désignation iX5.

Tous les modèles BMW auront des versions électrifiées

BMW a également confirmé une version électrique du petit SUV X1, appelé iX1, qui remplacera indirectement l’actuel i3, en plus des nouveaux i5 et i7, basés respectivement sur les nouvelles générations des séries 5 et 7.

La marque bavaroise devrait également lancer une version électrique de la nouvelle BMW Série 3, qui utilisera la chaîne cinématique i4. Avec l’arrêt de la production de l’actuelle i3, il est probable que la nouvelle berline électrique basée sur la Série 3 adoptera la désignation i3.

