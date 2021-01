BMW: mise à jour du logiciel – voici comment l’installer

En règle générale, vous devez vous rendre à l’atelier pour mettre à jour le logiciel de la voiture. En tant que l’un des rares constructeurs automobiles, BMW adopte une approche différente et propose à ses propriétaires une mise à jour relativement simple qui peut être installée par eux-mêmes. Et c’est comme ça que ça marche.

Conditions requises pour la mise à jour du logiciel BMW

Afin de pouvoir installer une mise à jour logicielle pour votre BMW, votre voiture doit prendre en charge cette option. Que vous souhaitiez la mise à jour 2020 ou une autre. Pour ce faire, votre BMW doit offrir l’un des services suivants:

Système de navigation en direct dans le cockpit

Cockpit en direct Plus

Professionnel du cockpit en direct

En cas de doute, vous pouvez vérifier dans le menu du véhicule si vous pouvez installer vous-même les mises à jour logicielles pour votre voiture. Il fonctionne comme suit: «Mon véhicule> Paramètres> Paramètres généraux> Mise à jour du logiciel à distance». Si l’élément «Mise à jour du logiciel à distance» ne s’affiche pas, votre voiture n’est malheureusement pas adaptée à l’installation des mises à jour.

Installez la mise à jour du logiciel BMW via une clé USB

Si vous souhaitez installer une mise à jour logicielle pour votre BMW, vous pouvez d’abord télécharger le nouveau firmware sur Internet, l’enregistrer sur une clé USB, puis l’insérer dans la fente USB de votre voiture.

Vérifiez sous « Paramètres> Logiciel> Mise à jour » si une nouvelle version est disponible. Sélectionnez « Afficher la version actuelle » et notez le soi-disant VIN (numéro d’identification du véhicule). Accédez à la page de mise à jour BMW et entrez votre NIV dans le champ de saisie de texte. Sélectionnez maintenant la dernière version du logiciel et acceptez les conditions d’utilisation. Téléchargez le fichier du firmware et enregistrez-le sur une clé USB vide. Insérez la mémoire USB dans la fente USB de votre voiture. Naviguez à nouveau dans le menu du véhicule vers « Paramètres> Logiciel> Mise à jour ». Pour installer la mise à jour, choisissez Mettre à jour le logiciel> USB> Installer le logiciel. Maintenant, attendez que la mise à jour soit installée avec succès.

Installez la mise à jour du logiciel à l’aide de l’application BMW ConnectedDrive / My BMW

Vous pouvez également effectuer vous-même la mise à jour BMW à l’aide de l’application pour smartphone.

Si votre véhicule le prend en charge, vous pouvez également importer la mise à jour via l’application BMW. Si une nouvelle mise à jour est disponible, vous en serez généralement informé via une notification push. Ensuite, vous avez le choix de télécharger la mise à jour et de l’installer dans votre BMW.

Ouvrez votre application BMW et accédez à « Mise à jour du logiciel à distance ». Choisissez Téléchargements WiFi. Cliquez maintenant sur « Démarrer le téléchargement ». Si le téléchargement a réussi, connectez votre smartphone à votre BMW via Bluetooth ou WLAN. Sélectionnez maintenant la zone des appareils mobiles dans les paramètres iDrive de votre voiture. Appuyez sur Nouvel appareil, puis sur Internet, Applications. Scannez le code QR avec la caméra de votre téléphone portable. Confirmez le jeton WiFi pour établir une connexion entre le smartphone et BMW. Votre mise à jour logicielle sera installée automatiquement pendant que vous conduisez.

Vous pouvez également importer le logiciel immédiatement; la mise à jour peut prendre jusqu’à 1 heure. Dans ce cas, sachez que cela peut prendre environ 20 minutes avant que votre BMW ne soit à nouveau prête à conduire.

Sommaire