BMW M850i ​​par AC Schnitzer. Cela ressemble à une voiture de police, n’est-ce pas?

La pandémie Covid-19 a peut-être même conduit à l’annulation du salon automobile d’Essen de cette année, mais cela ne signifie pas que AC Schnitzer a oublié le «Tune It! Sûr! » et le résultat est le BMW M850i dont nous avons parlé aujourd’hui.

Le fait que cela ressemble à une voiture de police n’est pas un hasard, car dans le cadre de cette campagne, les sociétés de tuning sont invitées à créer des modèles aux couleurs de la police allemande, qui sont ensuite exposés au salon de l’automobile d’Essen.

Le but? Mettez en garde contre les pratiques de réglage dangereuses et pour les entreprises dont le matériel est de mauvaise qualité ou même illégal.

Lancée en 2005, cette campagne a déjà mis en vedette des voitures de plusieurs préparateurs, la BMW M850i ​​d’AC Schnitzer n’étant «que» la sixième voiture de police créée par le préparateur de cette initiative.

Une voiture de police très spéciale

En plus des couleurs de la police sportive, la BMW M850i ​​a reçu des lumières de secours bleues traditionnelles et même une radio des forces de l’ordre. En plus de cela, nous avons un trousse carrosserie et quatre sorties d’échappement en fibre de carbone.

En outre, AC Schnitzer a abaissé la voiture de sport bavaroise avec une nouvelle suspension, lui a proposé des jantes de 21 pouces et a orné l’intérieur de finitions en aluminium dans des zones telles que les pédales, les accoudoirs ou les leviers de boîte de vitesses. .

Enfin, sous le capot, il y a aussi des nouveautés. Alors que la BMW M850i ​​de série voit son V8 de 4,4 L offrir 530 ch et 750 Nm, cette M850i ​​«policière» développe 620 ch et 840 Nm.

Bien qu’aucune donnée n’ait été publiée sur les performances de ce M850i ​​par AC Schnitzer, compte tenu du fait qu’il ne dispose que de 5 ch de moins que le M8 Competition, il ne serait pas étonnant que ses performances soient proches.