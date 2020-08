BMW M4 Coupé et BMW M4 GT3 révélées. Plus ou moins

Pour la première fois, BMW M dévoile côte à côte, bien que sous forme de prototypes camouflés, la version route et compétition de l’un de ses modèles les plus significatifs, le BMW M4 Coupé ou BMW M4 GT3 dans la version circuit.

La présentation a eu lieu lors du bien nommé «Grand Prix BMW M de Styrie», l’événement Moto GP qui se déroule ce week-end (20-23 août 2020), sur le circuit autrichien du Red Bull Ring.

Si on savait déjà, dans la mesure du possible, à quoi s’attendre de la BMW M4 Road Coupé, la BMW M4 GT3, annoncée il y a quelques temps, est encore une nouveauté: c’est lui qui prendra la place de la (grande) BMW M6 GT3, qui a pris le relais en 2016.

Je suis très heureux de pouvoir présenter ici à la fois la nouvelle BMW M4 Coupé et la nouvelle BMW M4 GT3. (…) La BMW M4 Coupé et son homologue de compétition BMW M4 GT3 sont les icônes de la BMW M GmbH et les principaux exemples du transfert technologie de compétition pour la production en série – et vice versa. Les deux véhicules ont été développés dès le départ, ils ont donc tous les deux les mêmes gènes.

Markus Flasch, PDG de BMW M GmbH

En commun, ils auront les mêmes six cylindres en ligne suralimentés avec la technologie M TwinPower Turbo, bien qu’ils soient évidemment différents les uns des autres car ils ont des objectifs différents et des règles différentes à respecter.

La BMW M4 Coupé, ainsi que la nouvelle berline M3, seront disponibles, à l’avance, en deux versions, comme déjà annoncé. Au départ des «hostilités», nous aurons une version avec 480 ch et boîte manuelle à six rapports, et au-dessus, une version Compétition avec 510 ch et boîte automatique M Steptronic à huit rapports.

Et la BMW M4 GT3? Il n’y a pas de spécifications connues, mais ses débuts devraient avoir lieu dès 2021, où il participera à certaines courses. Cependant, ce n’est qu’en 2022 qu’elle remplacera définitivement la M6 GT3 en haut de gamme de la BMW M dans les voitures de compétition pour les particuliers.

