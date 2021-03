BMW M3 et M4. Nous savons déjà combien ils coûteront, même les versions Compétition

Après une longue attente, le nouveau BMW M3 et M4 (et la compétition M3 et la compétition M4) atteignent enfin le marché national.

Visuellement, en plus du double rein XXL accrocheur (et très discuté), les deux sont beaucoup plus musclés et agressifs que les séries 3 et 4 régulières, typiques des propositions de BMW M.

Du toit le plus aérodynamique (et en fibre de carbone) aux passages de roues élargis, en passant par le diffuseur arrière ou les quatre sorties d’échappement, tout dans les M3 et M4 contribue à ne pas passer inaperçu.

BMW M3.

À l’intérieur, la même chose se produit, l’accent étant mis sur les sièges sport M (qui peuvent éventuellement être en fibre de carbone, le volant sport ou les finitions en fibre de carbone en option).

Pouvoir de «donner et vendre»

Sous le capot, les nouvelles BMW M3 et M4 apportent un six cylindres en ligne – le rival d’Affalterbach s’en tiendra au quatre cylindres – avec 3,0 l et deux niveaux de puissance selon la version «normale» ou la version Compétition.

Dans le premier cas, il délivre 480 ch à 6250 tr / min et 550 Nm entre 2650 tr / min et 6130 tr / min et apparaît exclusivement associé à une boîte manuelle à six rapports.

En M3 Competition et M4 Competition, la puissance monte à 510 ch à 6250 tr / min et le couple à 650 Nm entre 2750 tr / min et 5500 tr / min, des valeurs qui ne sont transmises aux roues arrière que par une boîte de vitesses automatique à huit rapports M Steptronic. .

Tout cela permet aux BMW M3 et M4 d’atteindre 0 à 100 km / h en 4,2 secondes et d’atteindre 200 km / h en seulement 13,7 secondes. Dans les variantes Compétition, le temps de 0 à 100 km / h passe à 3,9 s et 200 km / h ne prend que 12,5 s pour être atteint.

Plus tard, selon BMW à partir de l’été, le BMW M3 et BMW M4, sera disponible, pour la première fois, avec le système de traction intégrale M xDrive qui apparaîtra associé au différentiel «Active M».

Des connexions au sol à la hauteur du défi

Bien sûr, les BMW M3 et M4 ne sont pas seulement plus puissantes, les connexions au sol ont donc été revues, le tout pour s’assurer que le comportement dynamique ne déçoit pas les attentes.

Pour commencer, le châssis a été révisé, adoptant de nouveaux éléments visant à augmenter la rigidité structurelle. De plus, les M3 et M4 sont équipées de série de la suspension adaptative M, du système de direction variable M Servotronic et même d’un système de freinage qui vous permet d’avoir des «deux sensations» différentes.

BMW M4

Toujours dans le domaine de la dynamique, ceux-ci ont, en standard, le mode M Dynamic qui facilite également l’exécution de… dérive. Les pneus que nous allons «dépenser» sur ces dérives arrière accrocheuses apparaissent sur des jantes de 19 pouces et de la taille 285/35. À l’avant, les jantes mesurent 18 pouces et les pneus 275/40.

Combien?

Avec le lancement sur notre marché prévu le 13 mars, la nouvelle BMW M3 sera disponible à partir du 116 mille euros, tandis que la version M3 Competition passe à 120 mille euros.

La BMW M4, en revanche, voit le prix 117 mille euros et la version M4 Competition est définie dans 121 mille euros.