BMW M2 CS contre Mercedes-AMG A 45 S et Audi RS 3. Traction à deux mieux que quatre?

LES BMW M2 CS est la version ultime de la M2 qui, bien qu’elle soit la plus petite des BMW M pure, est également considérée par beaucoup comme la meilleure de toutes – même pour nous …

Avec un châssis qui révèle tout son éclat dans les courbes, la force de ses attributs droits, aussi, dans un test de démarrage «classique», grâce, encore une fois, à Carwow.

Le M2 CS a comme rivaux d’occasion, des modèles des archrivals Mercedes-AMG et Audi Sport. Cependant, contrairement au coupé Munich à propulsion arrière et au moteur six cylindres (3,0 l), ses adversaires de Stuttgart et d’Ingoldstadt ont un format plus familier. trappe chaude: respectivement, Un 45 S et RS 3.

Ils ne pourraient pas être plus différents. Les deux trappe chaude ils sont basés sur une architecture à traction avant, mais tous deux ont quatre roues motrices. La principale différence entre cette paire réside dans le moteur: un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres – le plus puissant au monde dans un modèle de série – sur l’A 45 S; et un cylindre en ligne de 2,5 litres sur la RS 3.

Il y a une mise en garde. L’Audi RS 3 est abandonnée – une nouvelle génération prometteuse est déjà en marche – et sa vente est déjà terminée au Royaume-Uni. C’est pourquoi Carwow a pris la liberté de recourir à une unité de son spectateur, qui n’est pas entièrement originale.

Le RS 3 utilisé dans ce test a un nouveau refroidisseur intermédiaire, un nouveau système d’admission et les catalyseurs ont été retirés. Le moteur a également été reconfiguré, ainsi que la boîte de vitesses à double embrayage DSG à sept rapports – pour des rapports encore plus rapides. Résultat? 450 ch et 750 Nm, bien plus que les 400 ch et 480 Nm d’origine – assez pour vous donner un avantage dans cette course?

Il est donc plus en phase avec l’identique 450 ch et 550 Nm BMW M2 CS, la Mercedes-AMG A 45 S étant la moins puissante, avec 421 ch et 500 Nm, et aussi le plus lourd, avec 1635 kg.

Enfin, les trois modèles sont équipés de boîtes automatiques à double embrayage: sept rapports sur les M2 CS et RS 3, et huit rapports sur l’A 45 S.

La BMW M2 CS est la seule à disposer de deux roues motrices, ce qui pourrait être un inconvénient lors de la mise en service initiale. Est-ce vrai?

