BMW iX. Le SUV électrique rencontre les derniers tests hivernaux au Cap Nord

La nouvelle BMW iX effectue un programme de tests intensifs dans le Cap Nord pour affiner la chaîne cinématique et les systèmes de suspension du dernier SUV électrique de la marque allemande.

Après avoir présenté le design final de la BMW iX à Munich lors de l’événement NEXTGen 2020, la marque allemande effectuera les tests hivernaux déjà traditionnels dans le nord de la Scandinavie.

Le test de résistance, qui est effectué dans des conditions météorologiques extrêmes dans la région du cercle polaire arctique, est conçu pour affiner les systèmes de traction et de suspension.

BMW iX en essais au Cap Nord

En outre, des composants tels que les moteurs électriques, le système de traction intégrale, ainsi que la technologie de charge, les batteries haute tension et la gestion du chauffage sont également testés à des températures négatives.

Les tests BMW iX seront effectués dans la partie la plus septentrionale de l’Europe, à savoir en Laponie finlandaise, au Cap Nord et sur l’île norvégienne de Mageroya.

Dans ces conditions, la cinquième génération de la technologie BMW eDrive et des systèmes de contrôle de suspension doivent prouver leur fiabilité et leur fonctionnalité.

Les ingénieurs de BMW en profiteront pour évaluer l’interaction entre les systèmes de traction et de suspension sur des sols à faible coefficient de frottement.

Les pistes dangereuses, les routes verglacées et les surfaces verglacées préparées spécifiquement pour ces essais dynamiques près du cercle polaire arctique offrent les conditions idéales pour coordonner avec précision la technologie de contrôle du moteur, la transmission intégrale électrique et les systèmes de contrôle de suspension au limites longitudinales et latérales de la dynamique des véhicules.

Plateforme électrique nouvelle génération

La BMW iX est le premier modèle basé sur une nouvelle plate-forme modulaire et évolutive du groupe BMW, ayant été développée, depuis le début, pour la mobilité électrique, avec les dernières avancées technologiques en termes de chaîne cinématique, de construction intelligente avec un faible poids et des fonctionnalités aérodynamique.

La nouvelle BMW iX est équipée de deux moteurs électriques développant une puissance supérieure à 370 kW (500 ch).

Dans le cadre du test d’endurance dans le Cap Nord, le réglage final du système de traction intégrale BMW xDrive sera également effectué et la course de réglage adaptative spécifique de l’essieu, qui, associée à la stabilité et à la traction, optimise constamment l’efficacité de la BMW iX. .

L’objectif est d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 21 kWh / 100 km dans un cycle WLTP et une autonomie de plus de 600 kilomètres.

Lors des essais hivernaux, les composants de la technologie BMW eDrive sont confrontés à des défis particuliers. Les batteries haute tension et la technologie de charge sont soumises à des températures extérieures très basses, ce qui permet de tester leur utilisation quotidienne en hiver.

De plus, les indicateurs de niveau de charge, d’autonomie et d’état de fonctionnement ainsi que le système de gestion du chauffage démontrent également leur résistance aux températures négatives.

