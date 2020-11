BMW i7. La série 7 électrique aura plus de 500 ch et 480 km d’autonomie

Texte: Carlos Moura

Date: 30 novembre 2020

BMW développe la berline électrique i7 qui sera équipée de deux moteurs électriques offrant plus de 500 ch de puissance. L’autonomie estimée de la Série 7 électrique est d’environ 480 km. La commercialisation est prévue pour 2023.

BMW développe une nouvelle berline électrique, appelée i7, mais elle a peu révélé les caractéristiques de ce modèle qui se positionnera comme un concurrent direct de la Mercedes-Benz EQS.

Nos confrères du magazine britannique Car ont réussi à rassembler quelques informations sur la BMW Série 7 électrique. Selon eux, ce modèle devrait recevoir une batterie d’une capacité de 100 kWh pour permettre la mise à disposition d’une autonomie d’environ 480 kilomètres.

BMW développe le nouveau modèle i7, qui sera une Série 7 électrique, avec une autonomie d’environ 480 ch et un système d’entraînement électrique de 399 kW

La BMW i7 disposera de deux moteurs électriques développant une puissance de 399 kW (535 ch), transmise aux quatre roues. Des rumeurs précédentes suggéraient une puissance de 484 kW (650 ch, plus que le M760i avec un moteur V12 de 6,6 litres, mais il est possible que la marque munichoise envisage une version plus performante pour concurrencer le Mercedes-Benz EQS.

Modèle 2023

Le concurrent de Stuttgart de la BMW i7 pourrait être commercialisé comme un modèle AMG de 477 ch (plus de 600 ch), rivalisant avec la version 650 ch de la berline électrique du constructeur munichois, bien qu’il soit trop tôt pour connaître les plans du département. Les hautes performances de BMW.

La nouvelle berline i7 sera également équipée de systèmes de sécurité et de conduite semi-autonomes pour permettre à ce modèle de se positionner comme l’un des plus avancés technologiquement du constructeur munichois.

La BMW i7 devrait arriver plus tard que certains de ses concurrents directs. Le Mercedes-Benz EQS est le plus avancé, qui devrait être introduit en 2022.

La BMW i7 ne fera jamais ses débuts avant 2022 en tant que modèle 2023, donnant à Mercedes-Benz un avantage initial. Nous verrons si BMW peut alors récupérer le terrain perdu.

