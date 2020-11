BMW développe une nouvelle plate-forme pour les tramways, mais pourrait recevoir des moteurs à combustion

De plus, où sont les nouvelles? La plateforme CLAR de BMW – la base qui sert pratiquement tout à partir de la Série 3 – permet déjà cette flexibilité de choix entre les moteurs électriques et à combustion. Le premier exemple en est l’iX3, la variante 100% électrique du X3, et sera bientôt suivi par la version de production d’iNext et d’i4.

Nous rappelons que, contrairement à d’autres, comme le groupe Volkswagen, qui a développé MEB et développe, à travers Porsche et Audi, les PPE (Premium Platform Electric) et qui sont exclusivement dédiés à l’électrique, BMW a décidé de suivre la voie de une plateforme multi-énergies, comme le Groupe PSA.

Cependant, compte tenu de cette annonce d’Oliver Zipse, directeur exécutif de BMW, nous devons supposer que CLAR a certaines limites pour les ambitions électriques du groupe BMW à l’avenir, justifiant le développement de cette nouvelle plate-forme.

La nouvelle plate-forme sera fondamentalement adaptée aux véhicules électriques. Zipse suppose qu’à partir du milieu de la prochaine décennie, la demande de tramways augmentera considérablement, mais laisse une mise en garde.

Bien qu’il prédit que, d’ici 2025, les clients BMW devront acheter plus de modèles équipés de moteurs électriques que de moteurs à combustion, il continuera à y avoir une demande pour ces derniers, sans oublier qu’il existe des marchés qui n’adoptent pas une telle électrification. rapidement comme l’Europe ou la Chine. C’est votre justification de la flexibilité supplémentaire qui sera nécessaire pour cette nouvelle architecture, dont les débuts dans un modèle se produiront, selon Zipse, en 2025.

Les modèles dotés de cette nouvelle plate-forme devraient voir le lancement de la production dans la nouvelle usine de BMW à Debrecen, en Hongrie. L’usine n’est pas encore terminée – la pandémie a retardé les plans de construction – mais lorsqu’elle ouvrira ses portes (en 2021, semble-t-il) elle produira jusqu’à 150000 véhicules par an, avec plus de 1000 employés sur place.

Ce n’est pas la première plateforme dédiée aux tramways BMW

En fait, BMW a été l’un des pionniers dans le développement d’une plateforme dédiée aux véhicules électriques. La BMW i3 possède une base unique, adaptée aux besoins spécifiques d’une chaîne cinématique électrique, mais les coûts sont très élevés et sa flexibilité n’est pas la meilleure – être pionnier comporte des risques.

De plus, sa construction en aluminium et fibre de carbone – très rigide et légère, afin d’atténuer l’excès de ballast de la batterie -, n’aide pas dans la variable de coût, malgré toutes les avancées réalisées par le constructeur allemand dans la production en masse de fibre de carbone.

L’option de BMW se comprend pour une architecture qui privilégie un groupe motopropulseur électrique, mais qui permet tout de même de recevoir des moteurs thermiques. Du point de vue des coûts, cela a du sens, car ils ont une plate-forme unique qui, malgré les différents moteurs, peut partager la même ligne de production. Et dans cette phase de transition, il peut être très utile d’avoir cette flexibilité – de plus, le monde n’électrifie pas la voiture au même rythme partout et BMW est un acteur mondial.

Source: Auto Motor und Sport.