BMW conçoit une combinaison de vol entièrement électrique avec laquelle ils parviennent à atteindre plus de 300 km / h

Les combinaisons volantes sont une obsession que nous avons en tant qu’humains depuis des siècles. Ces dernières décennies, nous les avons enfin vus se réaliser avec des propositions intéressantes comme le Jetman ou le Flyboard Air. BMW a franchi la prochaine étape: une combinaison de vol avec un moteur électrique.





La wingsuit est un sport extrême dans lequel une combinaison qui offre une résistance à l’air car les ailes descendent d’une hauteur considérable. Le problème avec cette combinaison de vol est qu’il n’y a aucune propulsion au-delà de celle donnée par la gravité. Le spécialiste autrichien Peter Salzmann en collaboration avec BMW a présenté son alternative. Il s’agit de une combinaison de vol incorporant un moteur électrique sur la poitrine du pilote.

Un boost supplémentaire (et électrique)

L’idée initiale qu’ils avaient était de placer le moteur à l’arrière comme sac à dos. Cependant, ils ont constaté qu’il y avait beaucoup plus d’avantages à le placer à l’avant sur la poitrine pour plus d’élan.

Le système se compose de deux propulseurs de 13 centimètres de diamètre tournant à 25000 tr / min. Il propose des boutons marche / arrêt, une accélération et une légère commande de direction (même si au final tout dépend du mouvement des membres). Le tout entraîné par un moteur électrique BMW d’une puissance de 15 kW. Ce n’est pas beaucoup par rapport à d’autres moteurs électriques, bien que suffisant pour propulser une personne dans les airs.

Alors qu’une combinaison de vol non motorisée permet des vitesses d’environ 100 km / h, avec cette nouvelle combinaison motorisée Peter Salzmann a atteint des vitesses de plus de 300 km / h. Mais au-delà de la vitesse, ce qui est intéressant à propos de cette combinaison, c’est qu’elle permet de regagner de l’altitude avec les propulseurs, au lieu de simplement descendre.

Après des dizaines de tests, l’Autrichien et BMW ont décidé de montrer de quoi leur nouvelle combinaison est capable. Dans les Alpes autrichiennes et d’une hauteur d’environ 3000 mètres, il s’est lancé avec la nouvelle combinaison accompagné d’autres athlètes qui l’ont fait en costume traditionnel. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment les trois se lancent et descendent en formation … jusqu’à ce que la combinaison de Peter Salzmann soit activée et se sépare considérablement des autres même en remontant en hauteur.

Il va être complexe pour nous de voir quelque chose comme ça à vendre alors que les costumes de vol traditionnels sont vendus. Ceci est en fin de compte une démonstration de BMW pour démontrer de quoi ses moteurs électriques sont capables. Cependant, il est une alternative intéressante qui se pose devant d’autres combinaisons volantes comme le Jetman. Il réalise moins de propulsion mais est au contraire beaucoup moins cher et plus silencieux.

Via | Electrek