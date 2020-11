BMW Concept i4. C’est ainsi que sera (ou presque) la prochaine BMW électrique

Quelle est l’importance du BMW Concept i4 pour BMW? Très important. Il est très rare que les marques déplacent leurs prototypes localement. Mais c’est précisément ce qui s’est passé avec cette BMW Concept i4.

La marque bavaroise l’a amené au France et nous sommes allés à sa rencontre. Un premier contact, juste statique, où nous avons pu anticiper certaines des solutions finales que nous trouverons dans la future production BMW i4 – regardez la vidéo présentée et découvrez ce qu’ils sont.

En termes de performances, BMW a déjà anticipé certains des chiffres que l’on peut s’attendre à trouver dans la version de série: environ 530 chevaux, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement quatre secondes et d’atteindre une vitesse de pointe. à 200 km / h.

À l’intérieur du Concept i4

À l’intérieur, la BMW Concept i4 se concentre sur le conducteur, chaque élément de l’habitacle étant orienté dans cette direction. De cette façon, le Concept i4 présente une approche minimaliste et le tableau de bord reçoit un énorme écran incurvé, le BMW Curved Display.

La technologie d’affichage avancée avec verre non réfléchissant élimine également le besoin d’une couverture génératrice d’ombre pour les écrans et contribue donc à un environnement organisé et luxueux.

Toujours sur le système d’infodivertissement de 8ème génération présent dans cette BMW Concept i4, il faut noter qu’il est développé au France par Critical Techworks – une société formée conjointement par BMW et Critical Software -, avec de nombreuses équipes de développement totalisant plus de 1000 gens!

Enfin, un autre des points forts de l’écran incurvé BMW sont les «modes expériences» («Core», «Sport» et «Efficient») qui, plus que de simples modes de conduite, influencent également les informations présentes sur les écrans sur l’éclairage ambiant à l’intérieur. .

La production de la nouvelle BMW i4 démarrera en 2021. Il n’y a toujours pas de date définitive d’arrivée sur le marché de cette BMW 100% électrique.