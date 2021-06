BMW commence les tests dans le monde réel de la transmission EV à pile à combustible à hydrogène avant son introduction en 2022

21 juin 2021 12:14:34 IST

BMW a commencé à tester en conditions réelles sa transmission de véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène (FCEV) en Europe. C’est avant le déploiement prévu d’un modèle de production à hydrogène à tirage limité en 2022, basé sur l’actuel BMW X5. Ces tests sont axés sur la mise au point du logiciel qui contrôle les différents composants du système de propulsion FCEV. BMW a déjà effectué des centaines de tests sur le système de pile à combustible, les réservoirs d’hydrogène, la batterie tampon de performance et l’unité de commande centrale du véhicule individuellement et en combinaison les uns avec les autres.

La BMW i Hydrogen Next peut produire 172 ch de puissance électrique à partir des réactions chimiques dans les piles à combustible. Cependant, le FCEV est également équipé d’une batterie tampon de performance qui stocke l’énergie de la roue libre et du freinage. Ceci est disponible pour les courtes rafales où le i Hydrogen Next développe 379 ch.

Deux réservoirs de 700 bars en plastique renforcé de fibre de carbone fournissent l’hydrogène nécessaire pour alimenter les piles à combustible d’une capacité totale de six kilos. Ceux-ci peuvent être remplis en trois à quatre minutes et permettent plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie, mais aucun chiffre d’autonomie exact n’a encore été fourni.

Les piles à combustible du prototype à hydrogène de BMW proviennent de Toyota, mais la pile à combustible et le système d’entraînement ont été développés en interne par BMW. Cela découle d’une collaboration en 2013 entre les deux entreprises pour rechercher conjointement l’aspect pratique et l’évolutivité de cette technologie pour chaque entreprise.

La société pense que cette technologie pourrait être utile pour lutter contre certaines des lacunes d’un véhicule électrique avec ses besoins en infrastructures moindres et sa portée beaucoup plus élevée, en particulier dans les véhicules plus gros.

Les tests actuels sont destinés à approfondir la recherche sur la praticité des FCEV dans une utilisation quotidienne. Cette décision intervient peu de temps après que Land Rover a commencé des tests similaires sur un Defender à hydrogène.

