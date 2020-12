Bmw 1m Coupé à Vendre? Cher Père Noël…

D’abord, il a été surpris, puis il s’y est mis et aujourd’hui c’est l’une des BMW M les plus recherchées. Un monde loin où nous connaissons le BMW 1M Coupé en 2011 – les critiques ne manquent pas.

Non seulement c’était l’une des premières Ms à se passer d’un moteur à aspiration naturelle, mais, pour ses péchés, le moteur turbo qui le montait ne venait même pas de BMW M. C’était une version du N54, un moteur partagé avec d’autres. BMW plus «ordinaire».

Mais ensuite, les premiers tests ont commencé à apparaître et ceux-ci ont révélé qu’il s’agissait d’une machine compacte, musclée et «diabolique», avec des aspérités certes, mais qui garantissaient un caractère fort. Un classique instantané, ont dit certains, la BMW M compacte que nous attendions tous, d’autres ont dit.

Aujourd’hui, près de 10 ans après son lancement – encore loin d’être officiellement considéré comme un classique – on voit plusieurs 1M Coupé passer la main par des valeurs qui insistent pour rester à la hauteur.

Seulement 22 500 km

C’est ce que l’on peut voir dans cette copie nord-américaine du coupé allemand dans un angélique Alpine White. En vente chez Bring a Trailer, le prix demandé n’a cessé de grimper, étant, à quelques heures de la fin des enchères, 62 mille dollars (pratiquement 51 mille euros), en ligne avec les autres en vente dans le monde, y compris au France. C’est déjà un prix plus élevé que celui donné par son premier propriétaire à l’état neuf: 54 085 dollars.

Cette unité spécifique date de 2011 et ne compte que 14 000 miles, soit un peu plus de 22 500 km. Contrairement au blanc de la carrosserie, nous avons un intérieur en cuir Boston noir, avec des surpiqûres orange et des notes d’Alcantara dispersées dans tout l’intérieur.

De toute évidence, sous le capot se trouve le «non-M» N54, c’est-à-dire un six cylindres en ligne d’une capacité de 3,0 l et deux turbocompresseurs. 1M Coupé garantit 340 ch et 450 Nm de couple qui ont été envoyés à l’essieu arrière via une boîte manuelle à six rapports. Les 100 km / h ont été atteints en 4,9 secondes et la vitesse maximale était limitée à 250 km / h.

Malgré l’image du boxeur, la BMW 1M Coupé ne manquait pas de commodités, comme le démontre cette unité: sièges électriques et chauffants, système audio Harman-Kardon, en plus de la climatisation automatique habituelle ou du régulateur de vitesse.

Une tentation? Sans aucun doute… Le vieil homme à la barbe blanche et au costume rouge accepte-t-il les commandes de dernière minute?