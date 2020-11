Blxst lance un nouveau single « Got It All » avec Dom Kennedy

Si votre oreille est branchée sur les rues de Los Angeles, vous avez sans aucun doute entendu parler de Blxst.

La sensation de la côte ouest a eu un enfer d’une année, faisant tourner les têtes partout et se révélant être une force énorme dans le jeu. Grâce à son Pas d’amour perdu EP, Blxst a commencé à offrir une nouvelle vision de la musique de croisière, livrant un art pur et montrant qu’il peut être le prochain visage du hip-hop de Los Angeles.

Avec l’édition de luxe de Pas d’amour perdu à venir le 4 décembre, Blxst commence officiellement le déploiement avec la sortie de son tout nouveau single « Got It All », qui met en vedette Dom Kennedy. La piste est diffusée exclusivement via HotNewHipHop, sur les services de streaming à minuit ce soir.



Crédit photo: Miguel Garcia

« Pour moi, Dom Kennedy est la quintessence de LA, je le regarde comme le Ice Cube de ma génération« , a déclaré Blxst, louant le rappeur vétéran. »C’était juste de se connecter et de capturer un moment classique. «

C’était un moment classique, en effet. Les deux rebondissent parfaitement l’un sur l’autre avec la production cinématographique rappelant les temps anciens. En même temps, les mélodies de Blxst sonnent extrêmement modernes, apportant une nouvelle énergie à la table et montrant une autre facette de la côte ouest.

Tout aussi enthousiasmé par la nouvelle version, Dom Kennedy nous a dit: « L’un des plus volants de sa génération. Je m’attends à entendre beaucoup de Blxst cette prochaine décennie. «

Le disque est le premier single à sortir de l’édition de luxe de Pas d’amour perdu, qui devrait inclure un certain nombre de collaborations avec d’autres incontournables du hip-hop. Restez à l’écoute pour cela le 4 décembre et, si vous dormez toujours sur Blxst, il est temps de vous réveiller.

Paroles de citations:

Fille, tu m’as enfermé, ils ne me laisseront pas sortir

Traitant de ces chiennes, elles me stressent juste

Toi, je veux venir et me bénir maintenant

Maintenant comme, maintenant comme