Blumhouse prépare une série d’horreur sur ‘Battersea Poltergeist’

CAESAROO Cuvette wc sur le sol en céramique serie York Blanc brillant - Avec abattant wc

Cuvette wc sur le sol en céramique serie York DESCRIPTION Matériau : Céramique Installation : au sol Avec vidange vertical "S" UNI 4,5 lt Débit réduit : 3 litres Poids : 17 kg ABATTANT WC NON INCLUS (À SÉLECTIONNER) DIMENSIONS Largeur : 36 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 39.5 cm CARACTÉRISTIQUES Wc sur le sol avec des lignes qui créent une harmonie et un design dans chaque salle de bains. Il est fabriqué en céramique de haute qualité. Il est recommandé de le combiner avec le lavabo et le bidet de la même série York. FACULTATIF (À SÉLECTIONNER) 1) Abattant WC en plastique thermodurcissable avec fermeture standard et charnières en plastique (code : E1316) SÉRIE YORK Les petites saillies et les formes gracieuses de York sont une combinaison remarquable qui donne l'exclusivité à la salle de bains sans compromettre sa durabilité. Son aspect général transforme même une petite salle de bains en un lieu confortable pour se détendre. La douceur des lignes et un design contemporain qui rappelle les formes naturelles sont mis en valeur dans tous les articles qui le composent. Une collection, idéale pour les grandes et petites salles de bains, pour des moments de détente à vivre en ville ou à la campagne au contact de la nature. Nos produits pour la salle de bains sont indispensables et très fonctionnels. Chaque modèle a sa propre histoire faite d'amour pour le design qui parvient à donner vie à un produit de grande valeur. Un produit que tout le monde voudrait inclure dans sa maison. Tous ces produits se caractérisent par le fait qu'ils sont des éléments de qualité et de design permettant de répondre à tous les besoins dans n'importe quelle salle de bains, sans sacrifier la modernité et le design. FINITION : Blanc brillant CODE PRODUIT : E886501 Temps du livrason : 6 jours