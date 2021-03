Blumhouse et EPIX s’associent pour huit films d’horreur originaux

Blumhouse Productions continue d’étendre sa marque d’horreur sur le petit écran. La société de production a conclu un accord avec le réseau premium EPIX. Dans le cadre du partenariat récemment annoncé, Blumhouse produira huit films d’horreur / thrillers de genre autonomes exclusivement pour le réseau.

Jason Blum, le directeur de Blumhouse Productions, devrait être le producteur exécutif de tous les films. Le premier film est intitulé Une maison sur le Bayou. Il vient du scénariste / réalisateur Alex McAulay (Ne le dis pas à une âme). Ils ne perdent pas de temps, car la production devrait commencer à la fin du printemps. Le projet actuel est de sortir le film sur EPIX en décembre 2021. Le casting est actuellement en cours. Une brève connexion pour le film a également été révélée, qui se lit comme suit.

« Le film suit un couple en difficulté et leur fille préadolescente qui partent en vacances dans une maison isolée du bayou de Louisiane pour se reconnecter en famille. Mais lorsque des visiteurs inattendus arrivent, leur façade d’unité familiale commence à se défaire, alors que des secrets terrifiants se dévoilent. . «

Le reste de ces films originaux fera ses débuts en 2022. Cela signifie que le réseau recevra sept films l’année prochaine de Blumhouse, ce qui témoigne de la production globale du studio. Outre ses offres théâtrales, telles que Halloween tue plus tard cette année et le prochain Activité paranormale redémarrer, Blumhouse a trouvé le succès avec Bienvenue au Blumhouse pour Amazon. De même, il s’agissait d’une série de films originaux faisant leurs débuts exclusivement sur Prime Video. L’entreprise a également son Dans le noir série d’anthologie pour Hulu. Michael Wright, président d’EPIX, avait ceci à dire.

« Les antécédents de Blumhouse dans la production de films de haute qualité préférés du public en ont fait une force motrice dans la renaissance du genre horreur et ont été des partenaires de premier ordre pour EPIX. Nous avons hâte de travailler avec Jason Blum et sa talentueuse équipe. à ce nouveau titre, et faites d’EPIX la maison exclusive de plus de contenu Blumhouse. «

Chris McCumber, président de Blumhouse Television, avait ceci à dire.

«Ce partenariat avec EPIX est une opportunité supplémentaire pour nous de collaborer avec une équipe formidable pour les aider à développer leur liste de films de genre, tout en continuant à offrir aux fans de Blumhouse le type de programmation qu’ils connaissent et aiment.

Blumhouse s’est fait un nom en produisant des films à petit budget qui deviennent souvent d’énormes succès. La société a produit plus de 150 films et séries télévisées. À ce jour, ces films ont rapporté plus de 4,8 milliards de dollars au box-office. Quant à EPIX, le réseau de télévision premium a récemment triplé le nombre de programmes originaux sur sa liste. Certains spectacles notables comprennent Parrain de Harlem, mettant en vedette et produit par Forest Whitaker, ainsi que Pennyworth, l’histoire d’origine du majordome de Batman Alfred. Ils ont aussi le drame Chapelwaite à venir, qui est basé sur la nouvelle Lot de Jérusalem par Stephen King. Lauréat d’un Oscar, Adrian Brody devrait jouer le rôle principal. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car plus de détails sur l’accord entre Blumhouse et EPIX seront disponibles.

