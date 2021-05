Blumhouse annonce que l’événement virtuel Blumfest 2021 se déroule en octobre

Lorsqu’il se penche sur le genre de film d’horreur et de slasher, Blumhouse Productions est le studio incontournable depuis bien au cours de la dernière décennie. Produire d’énormes franchises comme celle de La purge, Insidieux et le Joyeux jour de la mort série, il n’est pas étonnant que Blumhouse ait commencé à capitaliser sur leur popularité avec l’émergence de «BlumFest».

À partir de 2020, « BlumFest » était un événement entièrement virtuel qui a fourni à la fois de nouvelles informations et de nouvelles images aux fans enthousiasmés par ce que la société de production avait à offrir. En ce qui concerne les faits saillants de l’année dernière, le panel de discussion de questions-réponses présentait des talents comme Patrick Wilson, Katheryn Newton, Vince Vaughn, Ethan Hawke et Jamie Lee Curtis (pour n’en nommer que quelques-uns).

De plus, les images qui ont été dévoilées étaient un bref aperçu de Halloween tue, qui présentait une voix off de Curtis et quelques images sur ce à quoi s’attendre dans le film. Passant à aujourd’hui, «BlumFest» a été confirmé pour une deuxième fois et aura lieu le 1er octobre 2021. La vidéo d’annonce de l’événement a été diffusée le 4 mai 2021 et a présenté Jason Blum, fondateur de Blumhouse Productions, dans une robe Jedi informant les fans de ce qui allait se passer. Bien que rien de spécifique n’ait été mentionné, l’annonce elle-même devrait susciter l’enthousiasme de ceux qui attendent d’entendre parler des projets de Blumhouse.

En examinant ce que l’on peut s’attendre à voir lors du deuxième « BlumFest » annuel, le plus grand qui sera probablement dans l’esprit des gens est celui de Halloween tue. Devant sortir le 15 octobre 2021, Halloween Kills continue là où Halloween 2018 s’arrête et, à travers diverses sources, promet d’être une suite plus grande et plus méchante du film original. La date de sortie étant deux semaines après le « BlumFest », les fans peuvent sûrement s’attendre à avoir un aperçu de Jason Blum et de la distribution.

De plus, ce ne serait pas trop choquant si les fans recevaient un avant-goût de Halloween se termine pendant l’événement, qui devrait sortir le 14 octobre 2022. Jamie Lee Curtis devrait reprendre son rôle de Laurie Strode pour la suite.

Un autre titre dont les gens peuvent entendre parler est Le téléphone noir. Avec Ethan Hawke et prévu pour une sortie le 28 janvier 2022, Le téléphone noir est basé sur le livre de Joe Hill du même nom. L’histoire tourne autour d’un individu kidnappé qui trouve un téléphone capable de capter la voix des anciennes victimes des ravisseurs. Comme Ethan Hawke était impliqué dans le dernier « BlumFest », il ne serait pas trop surprenant de le voir revenir pour le deuxième tour.

La longue distance des points de discussion possibles pour le 2e ‘BlumFest’ pourrait être L’Exorciste suite que David Gordon Green est en pourparlers pour réaliser. En ce qui concerne un article de The Observer du 21 décembre 2020, aucun commentaire n’a été fait sur la position de Green en tant que directeur, mais compte tenu du succès du nouveau Halloween, le raisonnement est certainement là.

Sujets: Blumhouse