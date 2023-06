Blumhouse acquiert le roman tueur en série The Quiet Tenant

Le roman de Clémence Michallon Le locataire tranquille a été acquis par Blumhouse pour être adapté en série ou en film en streaming. Le livre parle de ce pilier du gars de type communautaire nommé Aidan Thomas, qui est, en réalité, un tueur en série. Les informations contenues dans cet article nous proviennent de Bloody Disgusting et de la page du livre sur Amazon.







« Jason Blum est l’un des producteurs les plus dynamiques qui travaillent aujourd’hui, avec une liste enviable de crédits cinématographiques et télévisuels, et chacun d’eux a des téléspectateurs attachés à l’écran. Sa vision pour apporter Le locataire tranquille aux téléspectateurs est incroyablement fort. Je suis ravi qu’il s’intéresse à mon travail et qu’il collabore avec lui sur ce projet », a déclaré Michallon, qui sera également producteur de l’émission.

Le roman, qu’Amazon appelle « un thriller brûlant et une étude astucieuse du traumatisme, de la survie et de la dynamique du pouvoir », est raconté sous trois angles différents. Il y a Rachel, la dernière victime qu’Aidan est obligé d’emmener avec lui après avoir dû déménager suite au décès de sa femme. Cecilia, la fille adolescente du tueur, qui pourrait être la clé de l’évasion de Rachel. Et Emily, une propriétaire de restaurant qui a le béguin pour Aidan.

« Je savais depuis le début que mon tueur en série ne parlerait pas. Je suis journaliste de métier, alors j’ai pris l’écriture d’un authentique roman sur un tueur en série comme une grande responsabilité. Puisque le tueur en série ici victimise les femmes, il y avait quelque chose d’important dans le centrage des voix féminines », a déclaré Michallon.

Éloge du locataire silencieux

Le locataire tranquille, publié par Knopf aux États-Unis et Abacus au Royaume-Uni, est l’un des romans les plus attendus de l’année, selon IndieNext et GoodReads. Megan Abbot, l’auteur de Défie moia qualifié le livre de « envoûtant », tandis que Brad Thor, auteur de Les Lions de Lucerne, appelé Le locataire tranquille « absolument brillant. » Comme en témoigne le nouveau contrat de film ou de série, ils n’étaient pas les seuls impressionnés par le roman.

« J’ai lu le roman de Clémence d’une traite et j’ai été captivé. L’histoire contient tous les éléments d’une grande adaptation à l’écran », a déclaré Jason Blum, fondateur et PDG de Blumhouse.

Paul Tremblay, auteur de La cabane du bout du monde (adapté comme Frappez à la cabine), a déclaré que le livre était « intelligent et plein de suspense ». D’autres critiques positives du livre proviennent de Vogue, qui l’a qualifié de « effrayant, claustrophobe et convaincant », The Big Thrill, qui a fait référence à Le locataire tranquille comme un « tour de force de suspense et de caractère », et même le New York Times, qui a déclaré « Un thriller psychologique au rythme expert…[with] un point culminant d’articulation blanche. »