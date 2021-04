Blumhouse a trompé tout le monde avec une bande-annonce de film sanglante et fausse El Chupacabras

Le mythe d’El Chupacabra semblait enfin recevoir le traitement Blumhouse quand une mystérieuse bande-annonce est arrivée pour promouvoir un nouveau film d’horreur sur la créature cryptide effrayante, avec un communiqué de presse officiel du producteur Jason Blum, qui n’a pas donné la blague tout de suite. dès le départ. Blumhouse a dit cela dans son annonce pour El Chupacabras, qui est arrivé avec un aperçu authentique qui s’est avéré être une blague élaborée du poisson d’avril.

« Caché pendant des années, et non plus un mythe, El Chupacabras existe. Voulez-vous le distancer? »