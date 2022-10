Blue’s Clues ramène Steve dans un nouveau film

la plateforme de streaming Paramount+ vient de révéler la bande-annonce officielle du nouveau film live-action de »Blue’s Clues », intitulé »L’aventure de Blue dans la grande ville ». L’avant-première nous montre un montage de moments passionnants, introduisant la performance de la comédie musicale de Broadway »Rainbow Puppy ».

L’histoire suivra la sympathique Blue et son partenaire Josh, interprétés par Josh Dela Cruz, lors d’un voyage à New York pour auditionner pour la comédie musicale Rainbow Puppy. Alors que Blue et Josh s’aventurent à travers New York, ils rencontrent de nouveaux amis et semblent s’amuser comme des fous jusqu’à ce qu’ils se retrouvent finalement perdus dans la Grosse Pomme au milieu de toute son effervescence.

Ne vous inquiétez pas, cependant, car M. Salt et Mme Pepper se rendent compte que Josh a oublié son célèbre carnet, se lançant dans une aventure pour apporter le carnet à Josh, faisant équipe avec d’autres personnages célèbres de la franchise de » Blue’s Clues » .

Ce nouveau film sera un succès nostalgique pour les adultes qui ont grandi avec »Blue’s Clues », car le nouveau film réunira la plupart des acteurs de la série pour enfants. Ici, nous reverrons Steve, joué par Steve Burnset Joe, joué par Donovan Pattonétant une rencontre entre les trois hôtes qui ont fait partie du programme original.

Produit par Nickelodeon Animation, réalisé par Matt Stawski et écrit par Angela C. Santomero, » Blue’s Big City Adventure » présente des apparitions spéciales de BD Wong, Ali Stoker, Taboo, Alex Winter, Philippa Soo et Steven Pasquale. La chanson originale « On Our Way » sortira le 7 octobre avec un album plein de chansons originales du film.

» Blue’s Big City Adventure » sera diffusé exclusivement sur Paramount + aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Amérique latine et en Australie à partir du 18 novembre.