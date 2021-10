Blues Brothers Docuseries pour célébrer le duo musical de Dan Aykroyd et John Belushi

Une nouvelle docu-série sur Les frères bleus est en développement. Selon THR, Dan Aykroyd s’associe à la veuve de feu John Belushi, Judith Belushi Pisano, ainsi qu’à son fils Lucas Pisano, pour aider à développer la série sur les personnages emblématiques interprétés par Aykroyd et Belushi. Utopia Originals produira aux côtés d’ALG Brands.

Le sans titre Frères Bleus la série documentaire présentera du matériel jamais vu auparavant explorant à la fois les personnages et l’amitié des acteurs qui les incarnent. Elle n’a pas encore de distributeur mais sera bientôt commercialisée auprès d’acheteurs potentiels. Il est également dit qu’il met en évidence « les sensibilités raciales dans l’industrie de la musique et révèle les mentalités, les intentions et le suivi des créateurs ».

« L’année dernière, le film The Blues Brothers a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour le National Film Registry, et le fait de participer à cette initiative de préservation culturelle des plus utiles nous a fait comprendre qu’il restait plus à cette histoire », a déclaré Dan Aykroyd dans un rapport. « Judy et moi sommes ravis de collaborer avec Utopia Originals pour produire le seul examen socio-médico-légal autorisé et optimisé des Blues Brothers et du monde qui les a créés et les embrasse. »

Il a ajouté: « Beaucoup de choses seront révélées dont même moi, en tant que l’un des créateurs, n’étais peut-être pas au courant. En fin de compte, il s’agira des artistes et de leur musique. »

« [The docuseries will] encadrer le Frères Bleus phénomène comme un tremplin pour explorer le monde plus vaste du blues, du rhythm and blues et du gospel », a déclaré Judith Belushi Pisano. « Ouvrir cette porte est intéressant et excitant et apportera sans aucun doute beaucoup de profondeur au projet. Avec cette collaboration, nous poursuivons la mission originale de Dan et John de partager leur passion pour cette musique et, avant tout, de célébrer les artistes qui l’ont créée. Nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’une enquête historique et culturelle importante. »

Parmi les docuseries à venir, la responsable du contenu d’Utopia, Danielle DiGiacomo, a également déclaré: « L’image de Dan Aykroyd et Jean Belushi, vêtu de costumes assortis, portant des lunettes de soleil et des fedoras, est mondialement emblématique. Derrière cette image se cache une histoire fascinante et à plusieurs niveaux de deux comédiens légendaires – animés par un pur amour de la musique – se lançant dans un voyage de plusieurs années en montagnes russes, semé de hauts et de bas incroyables. »

Créé à travers des croquis sur Saturday Night Live, Les frères bleus se sont aventurés sur grand écran avec leur propre film en 1980. Réalisé par John Landis, il mettait en vedette Dan Aykroyd et John Belushi dans les rôles principaux avec des apparitions d’autres grands noms comme James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Carrie Fisher et Uncle Buck star John Candy. Le film a développé un grand culte au cours des années qui ont suivi.

Comme John Belushi est décédé en 1982, il ne faisait pas partie de la suite de 1998 Blues Brothers 2000. Ce film a amené John Goodman, Joe Morton et J. Evan Bonifant à jouer avec Dan Ayrkroyd avec John Landis de retour également à la réalisation. La suite n’était tout simplement pas la même sans l’implication de Belushi et était loin d’égaler le succès de l’original. Un retour sur ce qui a rendu cette incarnation originale si spéciale sera au cœur des prochaines docuseries. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Blues Brothers