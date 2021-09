Bluepoint Games développe un tout nouveau titre, pas un remake

Bluepoint Games fait désormais officiellement partie des PlayStation Studios suite à l’annonce d’aujourd’hui de l’acquisition de Sony, mais le prochain titre du développeur ne sera pas un remake comme il est connu. En fait, Bluepoint Games développe actuellement un tout nouveau titre original. S’exprimant lors d’une nouvelle interview avec IGN, le président Marco Thrush a déclaré: « Notre prochain projet, nous travaillons actuellement sur du contenu original. Nous ne pouvons pas parler de ce que c’est, mais c’est la prochaine étape de l’évolution pour nous. »

Alors que Thrush note que le studio s’est toujours considéré comme créant de nouveaux contenus dans ses remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls, le prochain titre du développeur sera quelque chose d’entièrement original. « Notre équipe est une équipe très expérimentée, l’expérience moyenne de la plupart des gens est d’environ 15 ans, et tous proviennent du développement original. Ce n’est pas comme si nous étions un groupe de développeurs formés à la création de remasters et de remakes. Nous avons cet état d’esprit original de développement de jeux dans nos cœurs, et c’est ce que nous sommes maintenant prêts, enfin prêts avec le soutien de Sony à aller de l’avant et à montrer ce que nous pouvons faire, et montrer ce que PlayStation peut faire. »

Cependant, vous ne devriez pas vous attendre à voir le projet original de si tôt. Thrush commente à quel point le développement d’un nouveau titre par rapport à un remaster ou un remake sera beaucoup plus long. « Vous commencez avec le plan, n’est-ce pas ? Un vrai développement original, il y a un plan, vous l’exécutez, et puis ce n’est pas amusant et vous le jetez et vous recommencez. Alors oui, par définition, ma réponse par défaut est le développement original, bien sûr, prend plus de temps. Il le faut, sinon vous ne feriez pas un bon jeu. «