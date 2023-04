Bluelock : Pourquoi l’anime est-il si populaire ?

Avec Bluelock un nouvel anime sportif a fait des vagues ces derniers mois pour tout un remue-ménage. Que la série à succès est déjà là une 2ème saison prolongée et même un film est en préparation n’est que logique.

Mais que fait réellement cet anime tellement populairequ’il pourrait rester en contact pendant des mois ?

Le bon moment

Une fois que la série animée devrait être exacte commencé au bon moment être, parce qu’ils ont commencé juste avant le dernière coupe du monde de foot à la télévision japonaise et diffusée simultanément ici sur Crunchyroll. Le football était à peu près omniprésent à l’époque, donc l’histoire correspondait parfaitement à cette période de l’année.

Mais pas seulement, car il y avait aussi une certaine synergie entre « Bluelock » et la belle performance de l’équipe nationale japonaise pendant le tournoi. L’anime à succès était régulièrement diffusé sur les réseaux sociaux, et l’équipe l’a même porté un maillot, qui a été conçu par l’artiste du modèle de manga. Une circonstance dont l’anime et le manga auraient également dû profiter.

Le manga c’était à cette époque d’ailleurs régulièrement à la 1ère place des ventes japonaises et a pu le faire lui-même poids lourds absolus comme One Piece et Jujutsu Kaisen.

Pas votre anime sportif typique

Un autre point qui aurait dû rendre « Bluelock » intéressant pour beaucoup est le fait qu’il pas votre anime sportif typique est. Alors que dans d’autres séries à succès comme Haikyu !!« Kuroko’s Basketball » ou encore le Capitaine Tsubasa classique le travail d’équipe est toujours particulièrement important, ça passe ici sur l’égoïsme.

Étant donné que dans le monde de « Bluelock », l’équipe nationale de football du Japon n’a pas joué de rôle réel sur la scène mondiale depuis longtemps, un programme a été créé pour former le meilleur attaquant de la planète. Un monstre qui pourrait dévorer le terrain et faire du Japon le champion du monde.

Yoichi veut être le meilleur attaquant du monde dans « Bluelock »

personnage principal Yoichi et ses rivaux y sont entraînés dès le premier jour que toute leur expérience passée être sans valeur. Si tu meurs vraiment Numéro 1 mondial veulent devenir, ils devraient en avoir un faim insatiable développer. Quiconque compte sur son équipe a déjà perdu.

C’est une approche inhabituelle de ce type d’histoire qui distingue « Bluelock » des autres anime sportifs décolle et pour une bouffée d’air frais dans le genre se soucie.

Combats de pelouse passionnants

De plus, l’histoire de Yoichi et ce qu’il vit dans le cadre de l’anime à succès est simple immensément excitant. Si vous avez déjà regardé la série, vous saurez ce que nous voulons dire : chaque test ressemble à une bataille passionnante entre Héros Shōnen et leurs rivaux à.

Les duels dans l’anime sportif sont vraiment excitants! © 金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

Ceci est principalement dû à l’immense mise en scène entraînanteles réglages dynamiques de la caméra, la bande sonore énergique et surtout la animations fluides. Lorsque les éléments audiovisuels et narratifs de « Bluelock » se rejoignent, le spectacle évolue un effet ventouseauquel presque personne ne peut échapper. C’est du pur divertissement !

De plus, on se rend compte de ce qui est en jeu pour Yoichi et ses compagnons d’armes : Chaque petite erreur, chaque défaite pourrait signifier la fin de leur aventure – voire plus : La fin de son rêve. S’ils échouent ici, ils n’auront jamais la chance de jouer pour l’équipe nationale du Japon.

Les objectifs de l’anime à succès sont magnifiquement animés

Les enjeux sont élevés, ce qui crée une excitation supplémentaire dans les différentes épreuves et matchs de football et nous vous assurons : Cet anime sportif ne sera certainement jamais ennuyeux.

Où peut-on regarder Bluelock en Allemagne ?

Si vous êtes maintenant curieux, vous pouvez la 1ère saison complète de l’anime « Bluelock » sur Crunchyroll. Tous 24 épisodes sont disponibles en version originale japonaise avec sous-titres allemands ainsi qu’avec Synchronisation allemande disponible sur demande.

Si vous voulez ensuite savoir comment l’histoire de Yoichi continue, vous êtes aussi à la bonne adresse chez Crunchyroll. La société a publié en Allemagne jusqu’à présent neuf tomes celui de Muneyuki Kaneshiro (Texte) et Nomura Yusuke (Dessins) créé un modèle de manga.

Avez-vous déjà vu « Bluelock » ?