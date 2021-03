Blue Origin simulera la gravité lunaire sur les lancements de fusées pour la NASA

Blue Origin prévoit de livrer des missions de type gravité lunaire sur des vols spatiaux beaucoup plus proches de la Terre.

À partir de 2022, la société prévoit de répondre à un besoin de longue date de simuler la gravité lunaire – qui serait un sixième de celle de la Terre – pour des charges utiles plus importantes et pour des périodes plus longues que les options actuelles. Blue Origin modifiera son vaisseau spatial suborbital New Shepard pour qu’il agisse comme une grande centrifugeuse en orbite terrestre, offrant doucement une poussée lunaire sur les expériences à l’intérieur du vaisseau spatial.

Les expériences nécessitant des conditions lunaires nécessitent généralement un vol parabolique – qui n’offre que quelques secondes de gravité lunaire à la fois – ou une centrifugeuse, qui est limitée par sa taille, selon une déclaration de la NASA . Blue Origin, cependant, utilisera son système de contrôle de réaction pour offrir une gravité lunaire pendant au moins deux minutes à la fois.

« La NASA aura bientôt plus d’options pour tester ces innovations en matière de gravité lunaire grâce à une collaboration avec Blue Origin pour apporter de nouvelles capacités de test au système de fusée suborbitale réutilisable New Shepard de la société », a ajouté la NASA dans le communiqué.

La NASA veut simuler la gravité lunaire sur les vols de Blue Origin afin de se préparer à de réelles missions sur la lune par des astronautes dans un proche avenir. Le programme Artemis a reçu un engagement renouvelé de l’administration Biden quand il a pris ses fonctions cette année, bien que l’on ne sache pas encore que l’échéance 2024 de l’ère Trump sera respectée. Le fait est, cependant, que la lune reste la prochaine cible d’exploration humaine majeure de la NASA – et ils voudront préparer les technologies pour cet environnement difficile.

« La NASA est heureuse d’être parmi les premiers clients à profiter de cette nouvelle capacité », a ajouté Christopher Baker, directeur du programme pour le programme d’opportunités de vol au siège de la NASA à Washington, DC, dans le même communiqué.

Une vue de la Terre depuis l’intérieur de la capsule Blue Origin New Shepard lors de sa mission suborbitale NS-14 depuis l’ouest du Texas le 14 janvier 2021. Le mannequin de test Mannequin Skywalker de Blue Origin est visible à la fenêtre. (Crédit d’image: Blue Origin)

Les technologies possibles à tester pourraient inclure l’extraction du régolithe (ou du sol) de la lune, la vie de l’eau ou d’autres ressources sur la lune (appelée utilisation des ressources in situ), ou la préparation de systèmes de contrôle environnemental et de survie pour les astronautes, a ajouté Baker. « De nombreux systèmes conçus pour être utilisés sur Terre ne fonctionnent tout simplement pas de la même manière ailleurs », a-t-il déclaré.

Les entreprises souhaitant participer aux vols New Shepard peuvent adhérer via le programme d’opportunités de vol de la NASA, dont le site Web est ici . Un certain nombre de technologies sont sélectionnées chaque année pour être testées à bord de l’une des nombreuses options de véhicules financées par la NASA.

En plus de ces options d’essais en vol, Blue Origin espère finalement atterrir sur la lune elle-même. En 2019, la société a révélé un conception d’atterrisseur lunaire appelée « Blue Moon », destiné à participer au programme de services lunaires commerciaux (CLPS) de la NASA pour les entreprises. Blue Origin est éligible aux opportunités CLPS , mais n’a pas encore reçu de mission sous contrat.

