Blue Origin prévoit de lancer une station spatiale privée pour le commerce et la recherche, pouvant accueillir 10 personnes à la fois

in

26 octobre 2021 12:44:00 IST

Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé lundi vouloir lancer une station spatiale qui abritera jusqu’à 10 personnes au cours de la seconde moitié de la décennie, alors que la course à la commercialisation du cosmos s’intensifie.

« Orbital Reef », décrit dans un communiqué de presse comme un parc d’activités à usage mixte dans l’espace qui soutiendra la recherche et la fabrication en microgravité, est une coentreprise avec la société spatiale commerciale Sierra Space et bénéficie du soutien de Boeing et de l’Arizona State University.

« Pendant plus de soixante ans, la NASA et d’autres agences spatiales ont développé des vols spatiaux orbitaux et des habitations spatiales, nous préparant au décollage des affaires commerciales au cours de cette décennie », a déclaré Brent Sherwood, directeur de Blue Origin.

« Nous élargirons l’accès, réduirons les coûts et fournirons tous les services et équipements nécessaires pour normaliser les vols spatiaux. »

L’avant-poste privé est l’un des nombreux projets prévus dans les années à venir alors que la NASA envisage l’avenir de la Station spatiale internationale après les années 2020.

L’agence spatiale détient un contrat avec une société appelée Axiom pour développer une station spatiale qui s’arrimera initialement à l’ISS et deviendra plus tard en vol libre.

La semaine dernière, la société de services spatiaux Nanoracks, en collaboration avec Voyager Space et Lockheed Martin, a annoncé une station spatiale prévue qui sera opérationnelle d’ici 2027 et sera connue sous le nom de Starlab.

Selon une fiche d’information publiée par Blue Origin, Orbital Reef volera à une altitude de 500 kilomètres (310 miles), légèrement au-dessus de l’ISS, avec des habitants connaissant 32 levers et couchers de soleil par jour.

Il supportera 10 personnes dans un volume de 830 mètres cubes (30 000 pieds cubes), ce qui est légèrement plus petit que l’ISS, dans des modules futuristes avec d’immenses fenêtres.

L’ISS a été achevée en 2011 et a longtemps été un symbole de la coopération spatiale américano-russe, bien que Moscou ait récemment équivoque sur l’avenir du partenariat.

Il est actuellement considéré comme sûr jusqu’en 2028 et le nouvel administrateur Bill Nelson a déclaré qu’il espère qu’il durera jusqu’en 2030, date à laquelle la NASA souhaite que le secteur commercial intensifie et le remplace.

Blue Origin n’est actuellement capable de voler dans l’espace suborbital qu’avec sa fusée New Shepard, qui a propulsé l’acteur de Star Trek William Shatner au-delà de l’atmosphère, plus tôt ce mois-ci.

Ses autres projets prévus incluent New Glenn, une fusée qui peut transporter des marchandises et des personnes en orbite, et un atterrisseur lunaire – bien qu’il ait perdu le contrat avec la Lune pour rivaliser avec SpaceX, et poursuit la NASA pour tenter de revenir sur cette décision.

Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde grâce au géant du commerce électronique Amazon, a fondé Blue Origin en 2000, dans le but de construire un jour des colonies spatiales flottantes à gravité artificielle où des millions de personnes travailleront et vivront, libérant ainsi la Terre de la pollution.

Ces colonies seraient basées sur une conception de Gerard O’Neill, professeur de physique de Bezos à Princeton, et seraient constituées de cylindres contrarotatifs fournissant une gravité artificielle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂