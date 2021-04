Blue Origin lancera mercredi le vol d’essai de New Shepard pour la répétition des astronautes. Comment regarder en direct.

Origine bleue prévoit de lancer un vol d’essai sans équipage de son véhicule suborbital New Shepard mercredi 14 avril, et vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

L’entreprise, dirigée par le fondateur d’Amazon.com Jeff Bezos , lancera New Shepard à partir de son site de l’ouest du Texas mercredi lors d’une fenêtre qui s’ouvre à 9 h HAE (13 h 00 GMT; 8 h 00 heure locale), si tout se passe comme prévu. Vous pouvez le visionner sur cette page et ici, ainsi que sur la page d’accueil de 45secondes.fr, à partir d’une heure avant le décollage, gracieuseté de Blue Origin, ou directement via l’entreprise .

Blue Origin se développe Nouveau Shepard , un combo fusée-capsule réutilisable, pour emmener les clients payants et les charges utiles lors de brefs voyages dans l’espace suborbitaire. Le vol de mercredi, connu sous le nom de NS-15, ne transportera personne, mais ce sera une étape substantielle vers les opérations avec équipage.

En rapport: Le vol d’essai NS-11 New Shepard de Blue Origin en photos

« Au cours de la mission, des exercices opérationnels d’astronautes seront menés en vue des vols habités dans l’espace », des représentants de Blue Origin écrit dans une description de mission .

« Les opérations principales impliqueront que le personnel de Blue Origin interviendra en tant qu’astronautes entrant dans la capsule avant le lancement », ont-ils ajouté. « Ces astronautes grimperont dans la tour de lancement, prendront place dans leurs sièges, boucleront leurs harnais et effectueront un contrôle des communications depuis leur siège avec CAPCOM, le Capsule Communicator. »

Le personnel de Blue Origin quittera la capsule New Shepard avant le lancement. Après l’atterrissage, ils retourneront dans la capsule pour répéter les procédures de sortie, selon la description.

Le NS-15 sera le 15e vol de New Shepard au total et le deuxième pour le NS-4, le nouveau véhicule amélioré qui devrait être le premier à transporter des astronautes. Comme Vol initial du NS-4 , qui a eu lieu en janvier, la mission de test de mercredi transportera en l’air le mannequin chargé d’instruments de Blue Origin, Mannequin Skywalker , et des milliers de cartes postales, indique la description de la mission.

Ces cartes postales ont été envoyées par des étudiants du monde entier via l’organisation à but non lucratif de Blue Origin, Club pour le futur , qui a également organisé de telles opérations sur plusieurs vols précédents de New Shepard.